Matteo Renzi | il retroscena clamoroso | psicodramma Pd | ' si è dovuto chiudere in una

Notizie del giorno: Matteo Renzi ha aperto ieri ufficialmente la campagna elettorale del PD da Torino con un attacco al M5S. Anche Air France entra nella...

Matteo Renzi - così umiliava pubblicamente Pier Ferdinando Casini : 'Se vinco io - lui...' : Cinque anni in politica sono un secolo. Se si è spregiudicati, anche di più. E così Matteo Renzi ha in Pier Ferdinando Casini uno dei suoi alleati più stretti e fidati, tanto da promettergli un posto in lista nella ...

Matteo Renzi pronto a tutto - Paolo Gentiloni kamikaze : 'Bene bene - finalmente è...' : Al Nazareno lo chiamano 'gioco di squadra', ma qualcuno lo legge come il sogno di Matteo Renzi : mandare Paolo Gentiloni allo sbaraglio. Se possibile, fargli sporcare il più possibile le mani con il ...

Matteo Renzi - la sciabolata di De Benedetti : 'Di economia ci capisce onestamente poco' : 'onestamente, Matteo Renzi ci capisce veramente poco'. Davanti ai membri della Consob è quasi brutale, Carlo De Benedetti . L'Ingegnere era stato chiamato a rispondere dell'accusa di insider trading ...

Matteo Renzi - la lettera del fedelissimo Stefano Lo Russo : 'Fai un passo di lato e candida premier Gentiloni' : E' il segno dei tempi che cambiano. E dell'atmosfera che regna nel Pd a sette settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Stefano Lo Russo , Renziano di ferro da quando esiste Renzi, ex ...

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

Matteo Renzi : 'Liberi e Uguali non mia ama - ma ok alle intese regionali' : Il segretario del Pd a Radio Anch'io: 'Che l'ex premier abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro' D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è 'far fuori' Renzi? 'Non so se D'Alema l'abbia detto dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo ...

D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è "far fuori" Renzi? "Non so se D'Alema l'abbia detto - dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo rispetto per il presidente D'Alema, che lui abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro".Il segretario del Pd prosegue: "Sul nazionale non c'è l'accordo. Lombardia e Lazio ...



Matteo Renzi - la verità di De Benedetti : 'Vedo spesso lui e la Boschi. Quello non è un governo - sono 4 persone' : La mano di Carlo De Benedetti sul governo di Matteo Renzi , e non solo. Dai verbali dell'Ingegnere alla Consob dell'11 febbraio 2016 emergono, come 'fredda cronaca', i rapporti assidui tra l'editore di Repubblica , Stampa ed Espresso e l'allora premier e la sua più ristretta cerchia. Perché, come spiegava De Benedetti, 'Quello lì si chiama governo, ma ...

Massimo D'Alema vuole un governissimo con Pd e Forza Italia dopo aver fatto fuori Matteo Renzi : La Cosa rossa s'interroga e si divide: con chi candidarsi? In Liberi e uguali , il candidato premier Pietro Grasso e Pierluigi Bersani hanno pochi dubbi e lo hanno anche lasciato intendere, piuttosto ...

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

Roma – Nel giorno in cui si appresta a spegnere 43 candeline, Matteo Renzi ha voluto celebrare l'evento rilasciando alcune righe all'interno del suo personale profilo...

Buon compleanno Matteo Renzi, Nicoletta Orsomando, Massimo Lopez… …Franco Balmamion, Lucio Mujesan, Giacomo Crosa, Gabriele Galateri di Genola, Maria Rosaria Omaggio, Valter Vecellio, Settimio Nizzi,...