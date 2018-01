Matteo Renzi | il faccia a faccia con Burioni | ' Candidati col Pd' | il prof dei vaccini lo

Matteo Renzi - il retroscena clamoroso : psicodramma Pd - 'si è dovuto chiudere in una stanza' : Ha fatto un passo di lato, Matteo Renzi . Per qualcuno la scelta di tirarsi indietro da Palazzo Chigi ('A me basta che ci sia un premier del Pd ') non è solo un assist a Paolo Gentiloni ma anche l'...

Notizie del giorno: Matteo Renzi ha aperto ieri ufficialmente la campagna elettorale del PD da Torino con un attacco al M5S. Anche Air France entra nella...

Matteo Renzi - così umiliava pubblicamente Pier Ferdinando Casini : 'Se vinco io - lui...' : Cinque anni in politica sono un secolo. Se si è spregiudicati, anche di più. E così Matteo Renzi ha in Pier Ferdinando Casini uno dei suoi alleati più stretti e fidati, tanto da promettergli un posto in lista nella ...

Matteo Renzi pronto a tutto - Paolo Gentiloni kamikaze : 'Bene bene - finalmente è...' : Al Nazareno lo chiamano 'gioco di squadra', ma qualcuno lo legge come il sogno di Matteo Renzi : mandare Paolo Gentiloni allo sbaraglio. Se possibile, fargli sporcare il più possibile le mani con il ...

Matteo Renzi - la sciabolata di De Benedetti : 'Di economia ci capisce onestamente poco' : 'onestamente, Matteo Renzi ci capisce veramente poco'. Davanti ai membri della Consob è quasi brutale, Carlo De Benedetti . L'Ingegnere era stato chiamato a rispondere dell'accusa di insider trading ...

Matteo Renzi - la lettera del fedelissimo Stefano Lo Russo : 'Fai un passo di lato e candida premier Gentiloni' : E' il segno dei tempi che cambiano. E dell'atmosfera che regna nel Pd a sette settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Stefano Lo Russo , Renziano di ferro da quando esiste Renzi, ex ...

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

Matteo Renzi : 'Liberi e Uguali non mia ama - ma ok alle intese regionali' : Il segretario del Pd a Radio Anch'io: 'Che l'ex premier abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro' D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è 'far fuori' Renzi? 'Non so se D'Alema l'abbia detto dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo ...

Matteo Renzi - la verità di De Benedetti : 'Vedo spesso lui e la Boschi. Quello non è un governo - sono 4 persone' : La mano di Carlo De Benedetti sul governo di Matteo Renzi , e non solo. Dai verbali dell'Ingegnere alla Consob dell'11 febbraio 2016 emergono, come 'fredda cronaca', i rapporti assidui tra l'editore di Repubblica , Stampa ed Espresso e l'allora premier e la sua più ristretta cerchia. Perché, come spiegava De Benedetti, 'Quello lì si chiama governo, ma ...

Massimo D'Alema vuole un governissimo con Pd e Forza Italia dopo aver fatto fuori Matteo Renzi : La Cosa rossa s'interroga e si divide: con chi candidarsi? In Liberi e uguali , il candidato premier Pietro Grasso e Pierluigi Bersani hanno pochi dubbi e lo hanno anche lasciato intendere, piuttosto ...

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

Roma – Nel giorno in cui si appresta a spegnere 43 candeline, Matteo Renzi ha voluto celebrare l'evento rilasciando alcune righe all'interno del suo personale profilo...