M5S | la strategia per la volata finale Blog | cosa c' è dietro la separazione

Anche alleanze nella nuova strategia M5S : Il candidato premier Di Maio non esclude una coperazione con Liberi e Uguali, o con la Lega : 'Se avremo l'incarico, valuteremo le forze politiche che possano darci la disponibilità a fare il governo' ...

La strategia di Di Maio per costruire un governo M5S Video : Come fara' il #M5S a trovare una maggioranza in parlamento che gli consenta di dare vita al primo #governo pentastellato della storia della Repubblica italiana? Per prima cosa il Movimento fondato da Beppe Grillo dovra' confermare i sondaggi che lo danno come primo partito [Video]. Ma questo non potrebbe bastare, neanche se il candidato premier, Luigi #Di Maio, dovesse riuscire a superare il tetto del 40% dei consensi. Ecco allora che il leader ...

Beppe Grillo isola Luigi Di Maio "Esonero" dopo le elezioni 2018 M5S - la strategia della rottamazione : Beppe Grillo lavora già al dopo Di Maio per mettere in sicurezza il M5s e non sfaldare la comunità di attivisti che porta voti ma anche incassi pubblicitari al blog. Le munizioni dell' artiglieria grillina non sono illimitate. Il piano del fondatore del M5s è di non sprecare tutte le cartucce nella prossima battaglia elettorale ma di conservarne due o tre per garantire al Movimento la sopravvivenza, scrive il Giornale Segui su affaritaliani.it

La strategia di Grasso : "Il Pd continuerà a perdere voti. Io voglio recuperare quelli di chi vota M5S" : Berlusconi però, senza neanche aspettare il ricorso in sede europea, continua a far politica da candidato. "Non mi metto limiti, magari convinceremo anche elettori di centrodestra". 20 dicembre 2017 ...

La strategia M5S : alla conquista delle regioni rosse dell'Italia centrale dove la sinistra è spaccata. A breve mobilitazione davanti le ... : In un'intervista al Tg3 il candidato premier grillino è tornato a parlare di cosa succederà il giorno dopo il voto: "Noi arriveremo come prima forza politica alle elezioni del 2018. Siamo già la ...