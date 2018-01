M5s | Grillo ' Lasciare il movimento Una grandinata di fake news'

ORIETTA BERTI E M5s/ 'Voto Grillo ma anche Berlusconi e Bersani non sono male : basta critiche dal Pd" : ORIETTA BERTI vota M5s. L'endorsement a Di Maio e Beppe Grillo fa infuriare il Partito Democratico: il 'premier 5 stelle' la difende.

Beppe Grillo non lascia il M5s : Sarei come un jazzista che si dà al liscio : "Per me lasciare il movimento sarebbe come per un jazzista darsi al liscio. Praticamente mi stanno dando dello scemo: si vota fra meno di due mesi e, dopo oltre 10 anni, mi è girato il boccino così?". Così Beppe Grillo, in una lettera al Fatto Quotidiano, smentisce l'intenzione di abbandonare il Movimento Cinque Stelle."Per fortuna - scrive Grillo - non c'è un aggettivo per descrivere uno che si inventa una ...

M5s - nuova causa per Grillo : a capo degli attivisti c'è la consigliera Grancio : C'è anche Cristina Grancio, la consigliera pentastellata che guidò la fronda 'anti-stadio' in Assemblea capitolina, in cima alla battaglia della base grillina in difesa del proprio simbolo. E' lei ...

M5s - l’avvocato Borrè sul nuovo ricorso : “Grillo è in conflitto d’interessi - vi spiego cosa rischia ora Di Maio” : “Quando si parla di Movimento 5 Stelle s’immagina un nome, ma non è così: è un’associazione e la nuova associazione, nata sul finire del 2017 rischia di vedersi disconosciuto il diritto di utilizzare il nome ed il simbolo”. Con una conferenza stampa, il Comitato per la difesa dei diritti dell’associazione Movimento 5 stelle costituita nel 2009″, assistita dall’avvocato Lorenzo Borrè, commenta con ...

M5s - il comitato di Grillo si oppone a quello di Di Maio : il candidato rischia di perdere nome e simbolo : C'è anche il deputato uscente Riccardo Nuti nel comitato di difesa del M5S, quello cioè che sta chiedendo ai giudici di Genova di riconoscere come autentico Movimento 5 stelle, il primo, quello nato ...

Orietta Berti : “Voto Grillo e Di Maio è troppo bello”. E Pd presenta esposto all’Agcom. Candidato premier M5s : “Censura” : Un’ospitata in radio di Orietta Berti innesca nuove schermaglie da campagna elettorale tra Pd e M5s, con tanto di esposto all’Agcom e Di Maio che parla di “censura” in difesa della voce di Io, tu e le rose. Schermaglie che sui social diventano oggetto di ironia e sberleffo. Oggetto di scontro le dichiarazioni che la cantante ha fatto il 12 gennaio durante un Giorno da pecora su Rai Radio 1, dove ha parlato anche di ...

M5s - un altro ricorso di Borrè : questa volta per togliere nome e simbolo a Grillo : Un ricorso per togliere nome e simbolo al Movimento Cinque Stelle. A presentarlo è di nuovo il Comitato per la Difesa dei Diritti dell’Associazione M5s, guidato dall’avvocato Lorenzo Borrè, protagonista di altre battaglie giudiziarie contro i vertici del M5s. Borrè, dunque, porta Grillo di nuovo in tribunale, dove tre giorni fa ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5s, del 2009, per curarne gli ...

Beppe Grillo - addio M5s/ Elezioni Politiche 2018 : Alessandro Di Battista il possibile “erede” : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:31:00 GMT)

M5s : guai Grillo - nuova causa in Tribunale : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Comitato Difesa dei Diritti dell'Associazione M5s, guidato dall'avvocato Lorenzo Borrè, fa una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in Tribunale a Genova dove ha chiesto la nomina di un curatore che rappresenti la prima associazione M5s (2009), per curarne gli interessi. Il presupposto è che Grillo avallando la costituzione della terza associazione M5s a dicembre, concedendo il simbolo, sia ...

M5s - nuove beghe per Grillo : comitato di attivisti gli fa causa. A capo c'è la consigliera di Roma Grancio : Stavolta non è uno sparuto gruppo di attivisti espulsi o sospesi che combattono per interessi tutto sommato personali. Stavolta è un gruppo nutrito di attivisti che intende muoversi per tutelare l'...