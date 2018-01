M5s | Di Maio a Berlusconi | “Se vinciamo vai in Russia? Il biglietto te lo facciamo noi”

Elezioni : Di Maio : 'M5s ha già vinto - triplicheremo parlamentari' : "Sia Renzi che Berlusconi dicono che la battaglia è contro di noi. Ogni volta che dicono questo capisco che abbiamo già vinto. Noi siamo davanti e loro ci inseguono". Così Luigi De Maio, candidato ...

Renzi : 'Nostro avversario è l'incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Davigo smentisce incontro con Grillo e ...

Renzi : 'Nostro avversario incompetenza. Sfida tra noi e M5s'. Di Maio : 'Propaganda per coprire malefatte' : Il segretario Pd, a Torino, attacca tutti i rivali e agli alleati, mancati, chiede un gioco di squadra per arrivare a P. Chigi: 'Il nome non importa' chiarisce. Intanto Davigo smentisce incontro con ...

Elezioni : Orietta Berti : 'Voto M5s'. Esposto Pd all'Agcom. E Di Maio grida alla censura : Orietta Berti annuncia che voterà per Grillo, e lo fa intervenendo al programma di Rai Radio1 di Un Giorno da Pecora . Attacca il Pd che annuncia un Esposto all'Agcom. Scende in campo a difesa della ...

M5s - l’avvocato Borrè sul nuovo ricorso : “Grillo è in conflitto d’interessi - vi spiego cosa rischia ora Di Maio” : “Quando si parla di Movimento 5 Stelle s’immagina un nome, ma non è così: è un’associazione e la nuova associazione, nata sul finire del 2017 rischia di vedersi disconosciuto il diritto di utilizzare il nome ed il simbolo”. Con una conferenza stampa, il Comitato per la difesa dei diritti dell’associazione Movimento 5 stelle costituita nel 2009″, assistita dall’avvocato Lorenzo Borrè, commenta con ...

M5s - Di Maio : 'Usano Roma e Torino contro di noi' : 'Sono giorni che vedo utilizzare Roma e Torino contro di noi in campagna elettorale, anche il presidente del Consiglio è intervenuto in questa bagarre politica. Pensavo che Gentiloni avesse rispetto ...

Renzi : M5s incompetenti - sfidiamo loro non Berlusconi | Di Maio : usano Roma e Torino : Renzi: M5s incompetenti, sfidiamo loro non Berlusconi | Di Maio: usano Roma e Torino Il segretario Pd: “Lo dico ai moderati che hanno paura dei Cinque Stelle. L’alternativa non è il centrodestra, è il partitodemocratico. Perche’ o arrivano prima loro o arriviamo prima noi”. Il candidato premier M5s: “usano Roma e Torino per coprire le […] L'articolo Renzi: M5s incompetenti, sfidiamo loro non Berlusconi | ...

M5s - il comitato di Grillo si oppone a quello di Di Maio : il candidato rischia di perdere nome e simbolo : C'è anche il deputato uscente Riccardo Nuti nel comitato di difesa del M5S, quello cioè che sta chiedendo ai giudici di Genova di riconoscere come autentico Movimento 5 stelle, il primo, quello nato ...

Renzi : M5s incompetenti - sfidiamo loro non Berlusconi | Di Maio : usano Roma e Torino : Il segretario Pd: "Lo dico ai moderati che hanno paura dei Cinque Stelle. L'alternativa non è il centrodestra, è il partitodemocratico. Perche' o arrivano prima loro o arriviamo prima noi". Il candidato premier M5s: "usano Roma e Torino per coprire le loro magagne"

M5s - Di Maio : 'Usano Roma e Torino contro di noi' : 'Sono giorni che vedo utilizzare Roma e Torino contro di noi in campagna elettorale, anche il presidente del Consiglio è intervenuto in questa bagarre politica. Pensavo che Gentiloni avesse rispetto ...

Orietta Berti e M5s/ "Voto Grillo - Di Maio è Bello" : il Pd fa polemica : La presa di posizione da parte di Orietta Berti in favore del Movimento Cinque Stelle fa infuriare il Partito Democratico: Luigi Di Maio difende la cantante.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:45:00 GMT)

Orietta Berti vota M5s - Pd la denuncia per violazione par condicio. E Di Maio la difende : Io, senza voler fare politica, dico prosegue la Berti che queste persone mi piacciono, perché oneste, si accontentano di quel che prendono'. Quanto a Matteo Renzi, 'l'ho visto da Fazio. Ha un'...

Orietta Berti : “Voto Grillo e Di Maio è troppo bello”. E Pd presenta esposto all’Agcom. Candidato premier M5s : “Censura” : Un’ospitata in radio di Orietta Berti innesca nuove schermaglie da campagna elettorale tra Pd e M5s, con tanto di esposto all’Agcom e Di Maio che parla di “censura” in difesa della voce di Io, tu e le rose. Schermaglie che sui social diventano oggetto di ironia e sberleffo. Oggetto di scontro le dichiarazioni che la cantante ha fatto il 12 gennaio durante un Giorno da pecora su Rai Radio 1, dove ha parlato anche di ...

Di Maio (M5s) : giù le mani da Orietta Berti : Roma, 13 gen. (askanews) 'Qualche tempo fa ho incontrato Orietta Berti negli studi RAI di Milano, poco prima di essere intervistato da Fabio Fazio. È stato per me un vero piacere! Abbiamo chiaccherato ...