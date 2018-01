Loredana e Jolanda | Francesco chiude la busta a C’è posta per te | Maria De Filippi

Al Bano : "Mia mamma Jolanda non parla più con Loredana Lecciso" : In occasione dell'uscita di L'origine del mio mondo (Baldini e Castoldi/La nave di Teseo), Al Bano, in una lunga intervista al settimanale Oggi, ha rivelato il rapporto simbiotico con mamma Jolanda di 95 anni. La donna, legatissima alla terra pugliese ed i valori solidi della famiglia, in passato, ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Romina Power dopo un iniziale momento di titubanza:prosegui la letturaAl Bano: "Mia mamma Jolanda non parla più ...