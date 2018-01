LIVE Short track | Europei 2018 in DIRETTA | Valcepina e Fontana in semifinale nei 1000

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : LA DOMENICA ITALIANA!!! Pellegrino/Noeckler sontuosi : Dresda è azzurra : Goggia - Brignone - Fanchini sul podio in discesa! Biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda DOMENICA 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una DOMENICA da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

LIVE Short track - Europei 2018 in DIRETTA : VALCEPINA DOPPIETTA D’ORO 500-1500 metri!!! Arianna Fontana d’ARGENTO - staffetta maschile in finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Sarà un sabato di grandi emozioni per i colori azzurri, perchè nella rassegna continentale che si svolge a Dresda (Germania) si assegnano le prime medaglie. Ci sarà, infatti, la finale dei 500m e dei 1500m e fari puntati per l’Italia su Arianna Fontana e Martina VALCEPINA, che ben hanno figurato nelle batterie di ieri. Le due punte di diamante della nazionale hanno ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : Brignone prima a Bad Kleinkircheim - Federico Pellegrino avanti a Dresda - biathlon e short track. Italia - un sabato d’attacco! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : grande Italia nelle batterie! Fontana e Valcepina avanti tutta insieme alle staffette : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...