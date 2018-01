LIVE Calciomercato invernale | tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA

Calciomercato Milan - Il LIVErpool piomba su Suso : Calciomercato Milan, si attende la risposta del giocatore Il Liverpool vuole rinforzare la sua rosa per entrare nella corsa Champions. Per questo Jurgen Klopp ha richiesto ai suoi uomini mercato, Suso. Il fantasista rossonero, non ha ancora avuto modo di parlarne sin il suo procuratore, e si attende l’arrivo a Milanello del suo entourage nel mezzo della settimana per parlare con tutta calma. Il Milan, dal canto suo, non vuole cedere il ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO "E' un piacere sentire che altre squadre mi guardano ma io penso alla Roma . Magari ne riparleremo a giugno". Il portiere più desiderato del momento, il brasiliano della ...

Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri.

CALCIOMERCATO MILAN/ News - il LIVErpool fa sul serio per Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool fa sul serio per Suso, difficile però che l'affare possa farsi già a gennaio(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:37:00 GMT)

Calciomercato LIVErpool; Klopp : ”Coutinho? Abbiamo lottato per trattenerlo” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è tornato in conferenza a parlare del trasferimento di Coutinho al Barcellona. Philippe Coutinho ha lasciato Liverpool dopo essersi accasato al Barcellona per la cifra di 160 milioni di euro. Sull’addio del fantasista brasiliano ne ha parlato l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp in conferenza stampa: ”Non c’era altra opzione, è facile. Se c’è qualcuno che dovrebbe essere arrabbiato o deluso ...

Calciomercato : il LIVErpool vuole Suso - Manchester City su Fred : ROMA - Continuano in tutta Europa le trattative di mercato, soprattutto in Inghilterra dove il manager dell'Arsenal, Wenger, pare ormai aver rinunciato ad Alexis Sanchez, conteso tra i due Manchester, ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : 08:30 Corriere dello Sport: Verdi è del Napoli Trovato l'accordo con il Bologna, anche il giocatore ha trovato l'intesa con il Napoli. Dopodomani dovrebbe esserci la firma Calciomercato, ECCO QUELLO ...

Calciomercato Premier League : il LIVErpool chiede 30 milioni per Sturridge : Diversi club di Premier League hanno fatto un sondaggio per l’attaccante del Liverpool Daniel Sturridge. Il Liverpool chiede almeno 30 milioni di sterline per la cessione dell’attaccante Daniel Sturridge, ormai ai margini nel progetto di Jurgen Klopp. L’allenatore, ex Borussia Dortumnd, non lo convoca più da un mese. L’attaccante inglese non ha potuto dimostrare il suo valore a causa dei continui infortuni subiti ...

Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 13 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri.

CALCIOMERCATO MILAN/ News - il LIVErpool sulle tracce di Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool è a caccia del sostituto di Coutinho, Suso potrebbe essere il nome giusto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Le trattative di ieri (11 gennaio) 09.56 MILAN – Brandt,

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Inter - in arrivo Lisandro Lopez dal Benfica : Calciomercato, ECCO QUELLO CHE È SUCCESSO GIOVEDI' L' Inter è pronta ad accogliere Lisandro Lopez dal Benfica mentre si attende ancora una risposta dal Barcellona per Rafinha . Sul fronte Ramires ...