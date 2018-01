LIVE Biathlon | Mass start Ruhpolding 2018 in DIRETTA | l’Italia cerca nuova gloria con

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : LA DOMENICA ITALIANA!!! Pellegrino/Noeckler sontuosi : Dresda è azzurra : Goggia - Brignone - Fanchini sul podio in discesa! Biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda DOMENICA 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una DOMENICA da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Goggia e Brignone davanti in discesa - Hirscher sempre re a Wengen - azzurri indietro. Team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Hirscher sempre re a Wengen - azzurri indietro. Team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 9.00 . Buon divertimento a ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : sci alpino - team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : CHE ITALIA!!! Brignone - Pellegrino - Valcepina : tris di vittorie! Italia seconda nella staffetta di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : CHE ITALIA!!! BRIGNONE E PELLEGRINO : TRIONFI MERAVIGLIOSI! Martina Valcepina oro europeo nei 1500!!! Italia avanti nella staffetta donne del Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : Brignone prima a Bad Kleinkircheim - Federico Pellegrino avanti a Dresda - biathlon e short track. Italia - un sabato d’attacco! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : sci alpino - Federico Pellegrino - biathlon e short track. Italia - un sabato d’attacco! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2018 in DIRETTA : azzurre per la sorpresa - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi devono trascinare le compagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche andrà in scena uno spettacolo davvero imperdibile. L’Italia va a caccia del risultato di prestigio trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che se la dovranno vedere con le altre corazzate del circuito come Germania e Francia. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Staffetta ...

LIVE Biathlon - Staffetta maschile Ruhpolding 2018 in DIRETTA : azzurri per confermarsi al vertice : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta maschile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. La squadra italiana viene dallo splendido secondo posto di Oberhof, conquistato settimana scorsa: difficile chiedere a Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thierry Chenal di ripetere quanto fatto nell’ultima tappa di Coppa, ma con percentuali competitive al poligono potrebbero quantomeno acciuffare una ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Ruhpolding in DIRETTA : Dorothea Wierer - ecco la vittoria! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 15 chilometri femminile di Ruhpolding, per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 14.20. Buon divertimento a tutti. (Foto: FISI – Serge Schwan) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.53: sono arrivate tutte le atlete sul traguardo! Wierer vince ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Ruhpolding in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - precisione al poligono per sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 chilometri individuale di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Secondo appuntamento stagionale con questo format di gara, l’ultimo prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, un’ottima occasione per valutare il potenziale delle varie atlete su una distanza impegnativa. Nell’unico precedente stagionale, successo per la bielorussa Nadezhda Skardino ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vuole la vittoria anche nella 20km - gli italiani cercano il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20km individuale di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Dopo il fine settimana di Oberhof, si rimane sulle nevi tedesche per capire in maniera più accurata come stanno i protagonisti ad ormai un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I grandi favoriti, come sempre, sono due: il francese Martin Fourcade, che ad Oberhof ha dimostrato di essere in ...