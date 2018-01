Lisandro Lopez è sbarcato a Milano

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez è arrivato a Milano : E' cominciata, l'esperienza milanese di Lisandro Lopez. Il difensore argentino è atterrato nelle scorse ore a Malpensa, seguendo dunque il programma che prevede nella giornata di domani la sua ...

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez sbarca a Milano : tutti i dettagli economici dell’affare : Calciomercato Inter – Movimento in entrata per l’Inter che nelle ultime ore ha definito in tutti i dettagli l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, l’ex Benfica può dare un’alternativa importante in chiave difensore al tecnico Luciano Spalletti. Qualche minuto fa il calciatore è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa, ecco tutti i dettagli dell’affare: prestito di 500mila euro più riscatto di 9,5 ...

GAITAN ALL'INTER?/ Calciomercato news : l'esterno argentino il secondo colpo di gennaio dopo Lisandro Lopez? : GAITAN ALL'INTER? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:18:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter / Calciomercato gennaio : Beppe Bergomi promuove l'acquisto : Lisandro Lopez all'Inter, Calciomercato gennaio: è ormai ai dettagli l'operazione che porterà il difensore argentino alla corte di Luciano Spalletti. Sarà un prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 00:01:00 GMT)

Inter - Lisandro Lopez in panchina con la Roma : Inter, Lisandro Lopez in panchina con la Roma Una buona e una cattiva notizia per il mercato dell’Inter. L’affare Lisandro Lopez procede spedito: il difensore argentino del Benfica è atteso lunedì a Milano per le visite e martedì ad Appiano per iniziare ad allenarsi con Spalletti. Salvo intoppi, dovrebbe essere tra i convocati per la […] L'articolo Inter, Lisandro Lopez in panchina con la Roma sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato - il punto sulle trattative dell'Inter : Rafinha e Ramires spingono - chi dopo Lisandro Lopez? : ... "Se l'Inter ha parlato con il mio agente è sicuramente una cosa positiva " ha detto il brasiliano ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della squadra allenata da Fabio Capello - se un club così ...