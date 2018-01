L' Inter pensa ad una cessione clamorosa che sorprende i tifosi

Inter - il Guangzhou pensa a Kondogbia : Ora è in prestito dall'Inter al Valencia, ma Geoffrey Kondogbia è finito nel mirino del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro che, come riporta La Gazzetta dello Sport , sta preparando un'offerta per il centrocampist francese.

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

La Russia pensa di creare un criptorublo per aggirare le sanzioni Internazionali : Potremmo saldare conti con le nostre controparti in tutto il mondo senza alcun riguardo per le sanzioni'. Glazev non ha svelato particolari sul piano che, come sottolinea anche il Financial Times, ...

Inter-Lazio - differenze a confronto : Perisic perde 19 palloni - Milinkovic pensa e cuce : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la sfida tra Inter e Lazio e spiega come da alcuni dati si possa evincere come le due squadre abbiano avuto un modo diverso di interpretare la partita: gli uomini di Simone Inzaghi ...

Inter : ci pensa Spalletti - ma serve un rinforzo per sognare ancora : Se prendessimo in considerazione soltanto i numeri del "nuovo Spalletti" dal suo ritorno in Italia nel gennaio del 2016, compresa la media-punti tenuta fin qui con l'Inter, allora sì che i tifosi ...