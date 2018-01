: #LeU molla il Pd in #Lombardia e Giorgio #Gori la prende male. Voi che ne pensate? - domcamodeca : #LeU molla il Pd in #Lombardia e Giorgio #Gori la prende male. Voi che ne pensate? - domcamodeca : LeU lo molla e Gori si arrabbia: ‘Offuscati da odio per il Pd’ -

(Di domenica 14 gennaio 2018) Liberi e Uguali ha scelto: il partito correra' da solo alle prossime elezioni regionali in #Lombardia, appoggiando la candidatura a governatore di Onorio Rosati, consigliere uscente di Mdp ed ex sindacalista della Cgil. La decisione, definitiva e irrevocabile, è stata presa ieri, 12 gennaio, durante l’assemblea locale del partito guidato da Pietro Grasso che ha incoronato Rosati candidato unico di #LeU. Niente appoggio per il candidato del Pd, Giorgio #, dunque, come avevano auspicato, tra gli altri, due dei padri nobili del centrosinistra come Romano Prodi e Walter Veltroni VIDEO. L’attuale sindaco di Bergamo, designato da Matteo Renzi VIDEO per cercare di prendere il posto del governatore uscente Roberto Maroni, non l’ha presa bene e, durante un’intervista rilasciata questa mattina a Repubblica, non le ha mandate a dire ai ‘fratelli-coltelli’ della sinistra. La ...