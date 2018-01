Lecce- Matera - sorpresa allo stadio : ecco la foto : Lecce e Matera si sono affrontate in Coppa Italia di Serie C. Il risultato è stato secco: 3-0 con tanti applausi per gli uomini di mister Liverani. Gli autori delle reti sono stati i giovanissimi Dubickas e Megelaitis e il centrocampista offensivo portoghese Costa Ferreira. Durante la gara, è stato espulso mister Liverani. Il Catania, che ha giocato contro gli svizzeri del Sion, ha vinto 2-1 ed è riuscito a ribaltare la situazione dopo essere ...

Coppa Italia : Lecce-Matera 3-0. Giallorossi ai Quarti. Mercato : fatta per Legittimo : La cronaca Al 39' il Lecce passa in vantaggio: la squadra leccese conquista palla a centrocampo con Costa Ferreira e serve Dubickas che s'invola verso l'area materana e batte Golubovic in uscita, 1-0.

Lecce- Matera live : dalla Nord un incitamento particolare : Lecce e Matera sono scese in campo questo pomeriggio per disputare la gara di Coppa Italia di Serie C. Non c'è stato il pubblico delle grandi occasioni (da queste parti, la Coppa Italia non è molto seguita), che invece si prevede per Lecce- Catania (in programma domenica 21 gennaio alle ore 14.30). Soltanto 2.634 gli spettatori al "Via del mare". In campo, sono scese squadre con alcuni titolari e tanti giovani: è stata una gara diversa dalle ...

