Le Hawaii e il falso allarme | come funziona il sistema di sicurezza

Hawaii - falso allarme per un missile in arrivo : 38 minuti di panico - poi le autorità si scusano. “Testo partito per sbaglio” : “Tesoro mettiti al riparo, ti amo”. “Se stai dormendo svegliati e chiamaci immediatamente”. E poi le dirette tv interrotte, compreso il match Tottenham-Everton: schermo blu e scritta in sovraimpressione che annuncia l’arrivo del razzo. La fuga e la paura. Il panico alle Hawaii è durato 38 minuti. “Un missile balistico si sta dirigendo verso le Hawaii, mettersi immediatamente al riparo. Questa non è ...

