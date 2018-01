Le 9 professioni che offrono meno posti di lavoro : Per i giovani, entrare nel mondo del lavoro è ogni giorno più complesso: aumento dell’età pensionabile, pochi posti di lavoro disponibili, scarsa retribuzione e tipologia di contratti che lasciano molto a desiderare. In questo mare d’incertezza, però, è meglio navigare informati e comprendere quali sono le occupazioni con maggior difficoltà di reperimento per un individuo che oscilla tra i 18 e i 30 anni. Tenendo conto che la percentuale di chi ...

CANAVESE Nominate le due nuove Dirigenti delle professioni Sanitarie Infermieristiche - Tecniche - della Riabilitazione - della Prevenzione e ... : ... fortemente voluta dalla Regione Piemonte e abitualmente in uso presso l'ASL TO4, abbiamo richiesto alla Città della Salute e della Scienza di Torino, che è l'Azienda Ospedaliero Universitaria più ...

Test : che tipo di professionista sei? : Una delle due caratteristiche che contraddistinguono le persone che hanno successo nel lavoro è l’auto-consapevolezza: sapere chi siamo, che tipo di professionisti siamo capaci di essere, ci aiuta, infatti, a investire in maniera mirata sul nostro sviluppo e sulla nostra carriera. In molti casi è determinante per guidarci in scelte critiche, come accettare o meno un’offerta di lavoro, piuttosto che decidere di cambiare vita. È l’azienda giusta ...

A.A.A cercasi "scansafatiche professionista". Un'azienda tedesca ti paga per non fare assolutamente nulla : "Ti sei mai addormentato al lavoro? Ti piace l'idea di essere in vacanza? Ti piacciono i soldi? Continua a leggere": così recita l'annuncio per il "lavoro più facile del mondo" scritto da Tui, azienda tedesca specializzata nel settore viaggi, diffusa in in 180 paesi e con più di 20 milioni di clienti. La compagnia è alla ricerca di uno "scansafatiche professionista": il suo compito sarà quello di recarsi in ...