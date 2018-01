Lazio | Lombardi | ' Io candidata alla Camera? E' una fake news | non mi servono paracadute'

Regionali Lazio - Lombardi : Pd ossessionato da me : Roma, 13 gen. (askanews) 'Prima il refuso, ora le parole di @sergio_pirozzi sul Duce. Il @pdnetwork mi attacca strumentalizzando ogni cosa. Sono diventata la loro ossessione, parlano solo di me e del #...

Elezioni - Grasso apre a Zingaretti 'Nel Lazio può dare una svolta'. E ribadisce il no al Pd in Lombardia : 'I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi cerchiamo di recuperare i voti persi da Renzi, di chi non va più a votare, di chi per rabbia ha votato per i 5 stelle. ...

Elezioni - Grasso ribadisce la rottura con il Pd in Lombardia. 'Ma nel Lazio Zingaretti può dare una svolta' : 'Non sono un uomo solo al comando, sono convinto che la politica non possa essere fatta così. Io sono a capo di un gruppo dove c'è un pluralismo. Ho ottimi rapporti con tutti e pure con D'Alema'. 'Il ...

'In Lazio e Lombardia situazioni diverse. Con Zingaretti possibile svolta a sinistra' : Zingaretti ha una storia politica assolutamente diversa. Ha avuto l'appoggio di 202 sindaci di tutto il Lazio che rappresentano tutte le forze politiche. Ha un programma incentrato su salute, ...

Pietro Grasso : "In Lazio e Lombardia situazioni diverse. Con Zingaretti possibile svolta a sinistra" : "Nel Lazio la situazione, rispetto alla Lombardia, è diversa. Ho convocato anche per il Lazio un'assemblea dei delegati regionali che mi hanno dato un mandato per trattare con il presidente Zingaretti, che ricordo che è in carica, per portare avanti politiche di sinistra". Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, a Maria Latella a Sky TG 24, sottolineando come da Zingaretti possano arrivare ...

Regionali Lazio - Lombardi ai suoi : insieme possiamo farcela : Roma, 13 gen. (askanews) 'Siamo cittadini, con i nostri lavori, le nostre qualifiche, le nostre professionalità. Ma non basta più solo provarci. Ognuno di noi, fino al 4 marzo, ha un pezzettino di ...

Regionali - Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all'intesa con Zingaretti : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: "Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo"

L'ora della scelta di LeU. Lazio : verso l'appoggio a Zingaretti. Lombardia : no a Gori - Rosati in pista : E' quanto sembra emergere dalle assemblee di 'Liberi e Uguali' in corso di svolgimento nelle rispettive regioni. Il partito del leader Grasso correrà con il proprio simbolo in Lombardia

Regionali - no di LeU a Gori in Lombardia 'Corriamo da soli'. Ma nel Lazio si cerca ancora intesa con il Pd : Ho provato a spiegarlo, ma questa assemblea rappresenta una scelta di una comunità politica. È il momento di costruire a partire dalla Lombardia un'alternativa necessaria'. · LA PARTITA DEL ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) visita ospedale di Rieti : Roma, 12 gen. (askanews) 'L'ospedale de Lellis a Rieti è una struttura che ha urgente bisogno di adeguamenti, tanto che non tutti i reparti sono stati accreditati. E pensare che proprio qui c'è l'...

Centrosinistra : LeU decide su Lombardia e Lazio : Renzi: 'Positivo se c'è alleanza, ma a livello nazionale manca'. Ad agitare gli animi del partito tuttavia, è il sostegno a Giorgio Gori per la presidenza della Lombardia. 'Liberi e Uguali' è ...

Il Pd ko anche alle Regionali Lazio al M5S - Lombardia a destra In Veneto cappotto del Centrodestra : Il Lazio ai al Movimento 5 Stelle e la Lombardia al Centrodestra: è quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli. In Lazio i grillini vengono dati al 28%, con Roberta Lombardi che dunque supera il Governatore uscente Nicola Zingaretti, il Centrodestra al 25% e, ultimo, al 23%, il Centrosinistra Segui su affaritaliani.it