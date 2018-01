Lavoro | Grasso vuol tornare agli anni ' 70

: RT @MinutemanItaly: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro". Sul Lavoro. Grasso, tu dov'eri quando approvavano Jobact,… - autoctoNO_it : RT @MinutemanItaly: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro". Sul Lavoro. Grasso, tu dov'eri quando approvavano Jobact,… - giuno73 : RT @MinutemanItaly: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro". Sul Lavoro. Grasso, tu dov'eri quando approvavano Jobact,… - RitaccoAlessan1 : RT @MinutemanItaly: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro". Sul Lavoro. Grasso, tu dov'eri quando approvavano Jobact,… - Hibbing59 : RT @MinutemanItaly: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro". Sul Lavoro. Grasso, tu dov'eri quando approvavano Jobact,… - CorryLoddo : RT @MinutemanItaly: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul Lavoro". Sul Lavoro. Grasso, tu dov'eri quando approvavano Jobact,… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 14 gennaio 2018) Pieroal passato. Il programma politico del suo movimento prevede non solo l'abolizione del Jobs Act ma anche le leggi precedentemente approvate come il pacchetto Treu e la legge Biagi.Il ripristino dell'articolo 18 così è un imperativo categorico così come l'introduzione delle 35 ore l'assunzione di massa di nuovi impiegati pubblici. Il tutto unito a una stretta sul part-time e i contratti a termine. Un programma sulche, come si legge sul quotidiano il Giorno, "sembra preso in toto da qualche documento del Pci o della Cgil degliSettanta-Ottanta". Secondo il movimento di, Liberi e Uguali, infatti, "la via maestra per la redistribuzione della ricchezza è quella della piena e buona occupazione, da garantire attraverso un piano straordinario per ile gli investimenti, che inverta radicalmente ...