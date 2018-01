: L’attore Mark Wahlberg donerà a un’associazione contro le violenze sulle donne gli 1,5 milioni di dollari ricevuti… - ilpost : L’attore Mark Wahlberg donerà a un’associazione contro le violenze sulle donne gli 1,5 milioni di dollari ricevuti… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Molestie. Mark Wahlberg, dona 1,5 milioni di dollari al fondo contro la violenza sulle donne. E’ l’attore più pagato https:… - FarodiRoma : Molestie. Mark Wahlberg, dona 1,5 milioni di dollari al fondo contro la violenza sulle donne. E’ l’attore più pagato - larobby_ : Il mistero da risolvere non é perché #MichelleWilliams sia stata pagata di meno, ma l'incomprensibile ragione per c… - fumettouniverse : L'attore Mark Valley (Human Target) è entrato a fare parte del cast della quarta stagione di The Flash. Lo riporta… -

Leggi la notizia su ilpost

(Di domenica 14 gennaio 2018) Negli ultimi giorni una delle principali polemiche a Hollywood ha riguardato i diversi compensi ricevuti dagli attorie Michelle Williams per le riprese aggiuntive di Tutti i soldi del mondo, quelle in cui Kevin Spacey è stato sostituito L’attorea un’associazionelegli 1,5 milioni di dollari ricevuti per le riprese aggiuntive di “Tutti i soldi del mondo” Il Post.