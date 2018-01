Lactalis - l’allarme salmonella nel Latte in povere per neonati si allarga : 83 Paesi coinvolti - ritirate 12 milioni di confezioni : L’allarme per i casi di latte in polvere contaminati da salmonella prodotti dalla Lactalis non riguarda più solo la Francia. Ora i Paesi coinvolti sono almeno 83, come ha confermato Emmanuel Besnier, amministratore delegato del gruppo lattiero-caseario che controlla anche Parmalat e Galbani, in un’intervista al settimanale Le Journal du Dimanche. “Dobbiamo misurare la portata di questo operazione”, ha spiegato, rivelando ...

Latte in polvere per neonati contaminato da salmonella : ritirate 12 milioni di scatole : Già a dicembre scorso, dopo le segnalazioni di nuovi casi di salmonella registrati tra neonati in Francia, il ministero dell'Economia aveva ampliato le misure di ritiro e di richiamo dei prodotti ...

Latte per neonati alla salmonella - Lactalis ritira 12 milioni di scatole : ritirare dal mercato 12 milioni di confezioni di Latte in polvere per bambini in 83 Paesi . E' quanto sta per fare il gruppo lattiero-caseario francese Lactalis dopo i casi di salmonella . Lo ha ...

12 milioni di scatole di Latte in polvere del gruppo francese Lactalis sono state ritirate dal mercato per il rischio che fossero contaminate dalla salmonella : Più di 12 milioni di scatole di latte in polvere del gruppo francese Lactalis sono state ritirate dal mercato dopo la scoperta della diffusione del batterio della salmonella negli stabilimenti di una loro fabbrica. Il latte e i prodotti caseari The post 12 milioni di scatole di latte in polvere del gruppo francese Lactalis sono state ritirate dal mercato per il rischio che fossero contaminate dalla salmonella appeared first on Il Post.

Lactalis ritira il Latte in polvere per neonati : È contaminato dalla salmonella : Terremoto Lactalis. Dopo che in Francia 35 neonati si sono ammalati di salmonella per aver consumato latte in polvere contaminato fabbricato nello stabilimento di Craon, due casi di contagio sono stati registrati anche in Spagna e in Grecia. Sono i primi localizzati fuori dalla Francia. Lo scandalo assume così una portata mondiale. Tanto che il colosso francese ha dato ordine di ritirare il latte in polvere in ben 83 Paesi. "Oltre 12 ...

Latte in polvere per neonati contaminato da salmonella : scandalo "mondiale" : Scoppia il caso del Latte in polvere di Lactalis, su cui già a dicembre la magistratura francese aveva aperto un'inchiesta preliminare sulla contaminazione da salmonella. Le nazioni coinvolte sarebbero 83 e sono...

Lactalis - Latte in polvere per neonati contaminato da salmonella : coinvolte 83 nazioni - ritirate 12 milioni di confezioni : Ho chiesto al ministro dell'Economia di convocare i vari stakeholder per chiarire tutti i punti e auspico che ci sia una comunicazione precisa. Sarà tutto ritracciato, si prenderanno le misure del ...

Lactalis - in Francia allarme salmonella nel Latte per bebè. Prodotti rimasti in vendita nonostante il richiamo : Il gruppo lattiero-caseario Lactalis, che controlla Parmalat e Galbani, è al centro delle polemiche in Francia per uno scandalo lato a latte in polvere contaminato. A dicembre l’azienda ha ritirato dalla vendita tonnellate di latte in polvere e altri Prodotti per bebè dopo che 35 neonati si erano ammalati di salmonellosi. Tuttavia il prodotto incriminato, che proviene dallo stabilimento di Craon, nel nordovest della Francia, è rimasto ...

Perché il consumo quotidiano di Latte può avere delle conseguenze negative sulla salute : Il latte è l’alimento per eccellenza, nonché il primo che introduciamo nel nostro corpo appena nati. E’ un alimento secreto dalla ghiandola mammaria di tutti i mammiferi femmine, destinato a nutrire i cuccioli della propria specie. Molti studiosi mettono in guardia i consumatori abituali di latte; secondo alcuni medici come Campbell e Franco Berrino, il latte può avere delle conseguenze negative sulla salute del consumatore. Uno dei ...

L’esperta : scegliere il momento giusto per ottenere il massimo beneficio dal Latte materno o formula : E’ l’ora della pappa. Ma quando? Ci sono tappe che segnano la crescita del bebè e restano nel cuore di ogni mamma: le prime sillabe, il primo dentino, i primi passi, e ancora più a monte il debutto del rampollo di casa con cucchiaino e cremine. Tuttavia, se in tutti gli altri casi c’è solo da aspettare che succeda, per la dieta dei piccoli la palla è in mano ai genitori. Che non sempre aspettano quello che i camici bianchi ...