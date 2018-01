L' assistente vocale di Facebook non sarà un semplice assistente vocale

Bosch presenta Casey : l'assistente vocale si trasforma in "passeggero" : “Sono Casey, il tuo nuovo passeggero. Sei pronto per iniziare?” Assistenti vocali come Alexa, Siri, Google, Cortana e Bixby hanno già preso il comando degli elettrodomestici, dell’illuminazione e dei robot da casa; ma Bosch...

Nuovo assistente vocale e OS in licenza per produttori di speaker smart : ecco il futuro di Roku : ecco i piani futuri di Roku: sistema operativo in licenza ai produttori di speaker e soundbar smart e un Nuovo assistente vocale dedicato al mondo multimediale. L'articolo Nuovo assistente vocale e OS in licenza per produttori di speaker smart: ecco il futuro di Roku è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Alexa - l'assistente vocale di Amazon assorbirà tutto il lavoro di segreteria? : ...Jeff Bezos nella sede del Washington Post Ma per lei - sono convinti al quartier generale di Seattle - è giunto il momento di lasciare le rassicuranti mura domestiche e fare l'ingresso nel mondo del ...

Alexa - l'assistente vocale di Amazon assorbirà tutto il lavoro di segreteria? <br /> : Su Alexa, Amazon punta moltissimo. La sua aspirazione è quella di riuscire a farla ‘assumere’ nella maggior parte delle aziende in veste di organizzatrice di conference call e viaggi di lavoro. E per riuscirci sta studiando tutta una serie di abilità di cui Alexa dovrà dotarsi. Chi è Alexa Non sarà di certo un’impiegata come un’altra: nata nel novembre del 2014, Alexa è ...

Amazon porterà l'assistente vocale Alexa negli uffici : New York, 30 nov. (askanews) Amazon vuole trasformare la sua assistente virtuale Alexa in una risorsa per gli uffici, e punta a far diventare il mondo del lavoro il secondo maggior settore di utilizzo del suo strumento, dopo la casa. A dare la notizia è stato Werner Vogels, chief tecnology officer dell'azienda, nel corso …

Amazon porterà l'assistente vocale Alexa negli uffici : ...offrirà una serie di servizi integrati con Windows e altre piattaforme usate negli uffici.La banca d'investimenti Rbc Capital Markets aveva previsto che entro il 2020 i device Alexa in uso nel mondo ...

Apple : rinviato a 2018 il lancio dell’assistente vocale casalingo HomePod : Apple ha annunciato il rinvio al 2018 del lancio di HomePod, il suo smart speaker, ovvero l’assistente vocale intelligente casalingo, che dovra’ fare concorrenza a Amazon Echo e a Google Home: “Siamo impazienti di far conoscere al pubblico HomePod, il rivoluzionario altoparlante di Apple, ma abbiamo bisogno di piu’ tempo del previsto”, ha spiegato Apple in un comunicato. “Inizieremo le vendite negli Usa, nel ...

La startup di Will.i.am e il suo assistente vocale hanno raccolto 117 milioni di finanziamenti : Per alcuni musicisti la sola carriera discografica non è sufficiente, così taluni si improvvisano imprenditori utilizzando la propria celebrità per il lancio di nuovi brand e attività aziendali, ma non a tutti va bene. Non è il caso di Will.i.am – produttore, cantante e leader dei Black Eyed Peas – che da qualche anno alterna all’attività artistica quella di imprenditore creativo nel campo dell’IT e lanciato, negli ...

