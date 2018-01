: Lactalis ritira tutto il latte in polvere. Salmonella anche in Spagna e Grecia - ManlioGiavenni : Lactalis ritira tutto il latte in polvere. Salmonella anche in Spagna e Grecia - elenabulla1 : siamo stati avvisati?Latte prima infanzia alla salmonella, lo scandalo francese che rischia di travolgere Lactalis… - abboapk : Lactalis, latte in polvere per neonati contaminato da salmonella: coinvolte 83 nazioni, ritirate 12… - louisfornellist : Lactalis, latte in polvere per neonati contaminato da salmonella: coinvolte 83 nazioni, ritirate 12…… - max_airton73 : RT @SkyTG24: Lactalis ritira latte in polvere in 83 paesi per pericolo salmonella -

Si allarga l'allarme per i casi didovuti a partite di latte in polvere per bambini prodotti dalla francese:isono almeno 83 e sono state ritirate 12 milioni di confezioni del prodotto. A confermare la notizia è lo stesso Ceo di,Emmanuel Besnier, al settimanale"Le Journal du Dimanche":"Dobbiamo misurare la portata dell'operazione" ha detto, assicurando che quel latte in polvere non sarà più distribuito e che tutte le confezioni in circolazione sono in corso di ritiro dai punti vendita(Di domenica 14 gennaio 2018)