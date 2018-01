: Lactalis, l’allarme salmonella nel latte in povere per neonati si allarga: 83 Paesi… - TutteLeNotizie : Lactalis, l’allarme salmonella nel latte in povere per neonati si allarga: 83 Paesi… - silviabest77 : Lactalis, l’allarme salmonella nel latte in povere per neonati si allarga: 83 Paesi coinvolti, ritirate 12 milioni… - Cascavel47 : Lactalis, l’allarme salmonella nel latte in povere per neonati si allarga: 83 Paesi coinvolti, ritirate 12 milioni… - guglica : RT @ilSalvagenteit: Lo scandalo del latte alla salmonella Lactalis in Francia. La multinazionale avrebbe saputo da agosto ma ha aspettato c… - claradistaso : RT @ilSalvagenteit: Lo scandalo del latte alla salmonella Lactalis in Francia. La multinazionale avrebbe saputo da agosto ma ha aspettato c… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2018) L’allarme per i casi diin polvere contaminati daprodotti dallanon riguarda più solo la Francia. Ora icoinvolti sono almeno 83, come ha confermato Emmanuel Besnier, amministratore delegato del gruppo lattiero-caseario che controlla anche Parmalat e Galbani, in un’intervista al settimanale Le Journal du Dimanche. “Dobbiamo misurare la portata di questo operazione”, ha spiegato, rivelando inoltre che sono state ritirate dal mercato 12 milioni di confezioni del prodotto per bambini. Il caso era emerso il 2 dicembre, quando la Direzione generale Sanità aveva lanciato l’allerta su alcuni casi di salmonellosi: l’azienda aveva ritirato dalla vendita tonnellate diin polvere e altri prodotti per bebè dopo che 35si erano ammalati. Tuttavia il prodotto incriminato, che proviene dallo stabilimento di Craon, nel nordovest ...