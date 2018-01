La fake news dell' inchiesta di riciclaggio nella compravendita del Milan

Balle Spaziali - Marco Travaglio sulle fake news della settimana : dalle tasse “trumpiane” alle scuse di Le Monde : E’ vero che la proposta di Piero Grasso di abolire le tasse universitarie favorirebbe i più ricchi come va dicendo il Pd? E ancora, è vero, come dicono tutti i “giornaloni” che Virginia Raggi ha chiesto il rito immediato per allungare i tempi del processo per falso allo scopo di oltrepassare il 4 marzo, data delle elezioni? E poi, davvero Fabio Fazio e Bruno Vespa sono vittime di un nuovo editto bulgaro ordito dai 5Stelle per ...

Fake news, arriva la censura europea – Ci siamo: dall'Europa arriva la censura, con la scusa delle Fake news.

Elezioni - Di Maio (M5S): "Grillo ci lascia? fake news dei giornali. Lui più grande risorsa del movimento": "Beppe sarà con noi durante la campagna. I giornali hanno diramato una Fake news ancora una volta, perché qualcuno spera che Beppe si faccia da parte perché è la più grande forza e risorsa per il movimento". Così il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio

FRANCESCO GIORGINO/ “Le fake news - principali nemici del giornalismo” (Superbrain) : FRANCESCO GIORGINO, giurato d’eccezione a Superbrain – Le Supermenti. Per il volto noto della Rai il giornalista è un ruolo chiave in questo mondo fatto di smartphone.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 08:57:00 GMT)

Roma : da De Luca al card. Turkson. Buone notizie contro fake news : Roma, 11 gen. (askanews) Da Erri De Luca al cardinal Peter Turkson, incaricato da Papa Francesco di seguire il rivoluzionario dialogo tra Chiesa e Movimenti popolati mondiali. Sono due dei ...

“Nello spazio sono cresciuto 9 cm” : l’astronauta giapponese Norishige Kanai si scusa per la “fake news” : L’astronauta giapponese JAXA Norishige Kanai, attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha dichiarato qualche giorno fa di essere cresciuto 9 cm nello spazio: l’affermazione aveva ricevuto in poco tempo 40mila “mi piace” e e 22mila retweet. “sono cresciuto di 9 centimetri in 3 settimane. sono un po’ preoccupato, non so se riuscirò ad entrare nel sedile della Soyuz quando torneremo,” spiegava ...

Salute : al via a Milano 'Let's Science!' - creatività contro fake news. : ... sono stati coinvolti influencer, rappresentanti del mondo della scuola e ancora una volta i ragazzi che saranno invitati a esprimere, attraverso la loro creatività, il loro modo di vedere la scienza.

'WhatsApp a pagamento' : la fake news continua a diffondersi : Oltre che una 'fake news' ovvero una notizia totalmente falsa, sta diventando anche un problema perché crea allarmismi inutili: si tratta del messaggio che gira a mo' di catena di Sant'Antonio su WhatsApp e che annuncia che diventerà a pagamento da sabato 13 gennaio 2018. Gli utenti condividono spaventati la notizia anche su Facebook e sul web. WhatsApp non si pagherà, questo è certo. Sta dilagando in tutto il web una notizia falsa iniziata a ...

Boldrini - una fake news gira su Whatsapp : 'mai fatto assumere parenti' | : La presidente della Camera ha smentito la vicenda, inventata e fatta girare sui social, di un suo fantomatico nipote che sarebbe stato assunto a Palazzo Chigi: "Non fatevi ingannare da certe bufale e ...

fake news - giornalisti e produttori Mediaset a processo per aver diffuso un post-bufala : Il 22 maggio 2017, alla Manchester Arena , un kamikaze di origine islamiche si è fatto esplodere provocando morti e panico. Ventidue giovani vite che stavano partecipando al concerto di Ariana Grande ...

Boldrini denuncia fake news su Facebook : 'Mai fatto assumere parenti' - : La presidente della Camera ha smentito la vicenda, inventata e fatta girare su Whatsapp, di un suo fantomatico nipote che sarebbe stato assunto a Palazzo Chigi: "Non fatevi ingannare da certe bufale e ...

fake news - su Whatsapp il finto fratello della Boldrini assunto da Palazzo Chigi. “Mai i miei parenti nelle istituzioni” : Circola su Whatsapp da giorni: giovane, neanche laureato, assunto da Palazzo Chigi con un maxi-contratto da 8mila euro al mese. Soprattutto, fratello di Laura Boldrini, presidentessa della Camera e pronta a candidarsi con Liberi e Uguali. “Gente come voi via dalla nostra Italia”, strepita il messaggino. Tutto inventato, ovviamente. Eppure la foto con la denuncia falsa e la classica accusa (“I tg non ne parlano, condividi se sei ...

"Nello Spazio sono cresciuto 9 centimetri". L'astronauta giapponese prima diffonde una fake news - poi si corregge : Va nello Spazio e cresce in altezza di 9 centimetri. Anzi no, di soli 2. È quanto accaduto alL'astronauta giapponese Norishige Kanai, tornato sulla Terra dopo tre settimane di missione a bordo della Soyuz. "Buongiorno, ho una comunicazione importante - ha scritto Kanai su Twitter -. Abbiamo misurato i nostri corpi dopo aver raggiunto lo Spazio e- wow wow wow- sono cresciuto di 9 centimetri! sono cresciuto come una pianta in tre settimane, ...