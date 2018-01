: RT @51fini: La Cei attacca la politica: "Campagna elettorale deprimente" ???? fatevi i casi vostri @UCSCEI - ManuPerra56 : RT @51fini: La Cei attacca la politica: "Campagna elettorale deprimente" ???? fatevi i casi vostri @UCSCEI - monicavianello : RT @51fini: La Cei attacca la politica: "Campagna elettorale deprimente" ???? fatevi i casi vostri @UCSCEI - 51fini : La Cei attacca la politica: "Campagna elettorale deprimente" ???? fatevi i casi vostri @UCSCEI -

(Di domenica 14 gennaio 2018) "". ll cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervistato da La Stampa, non usa mezzi termini per descrivere unafatta di "litigi sui social network", "chiacchiere da salotto in tv" e di "continui slogan che promettono 'miracolì che poi non si potranno rispettare"."In questi giorni, poi, mi sembra che tutti vogliono abrogare qualche norma. Forse sarebbe molto più utile proporre qualcosa di concreto per ricostruire", afferma il cardinal Bassetti che invita a non rincorrere il 'rancore sociale', definito così dal Censis. Il capo della Cei raccomanda di non soffiare"sul fuoco della rabbia sociale, soprattutto dei ceti poveri e popolari". "Ci serve, piuttosto, il coraggio di proposte autentiche" avendo come ...