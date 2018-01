La baguette patrimonio dell' Unesco | così come la pizza

La Francia chiede all'Unesco : baguette sia patrimonio dell'umanità : Dopo il riconoscimento della pizza come patrimonio dell'umanità Unesco, anche i francesi, con alla testa il presidente Emmanuel Macron, reclamano un riconoscimento. E lo fanno per la baguette , il ...

Patrimonio Unesco. Macron reclama un riconoscimento per la baguette : Il riconoscimento della pizza come Patrimonio dell'umanità Unesco, ha portato diverse Nazioni ad avanzare richieste per alcuni dei prodotti simbolo. In prima linea la Francia. Il presidente transalpino Emmanuel Macron reclama un riconoscimento per la baguette, il noto pane a bastone…