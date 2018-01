Jorginho rivela | “Il mio ‘no’ al Brasile fu una scelta tormentata”

Leggi la notizia su ultimecalcionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2018) All corte di Maurizio Sarri,ha trovato la sua identità. Il centrocampista ex Hellas Verona è diventato un punto fermo del Napoli e per il nuovo corso della Nazionale Italiana si prospetta per lui un futuro roseo. Proprio delladella Nazionale con cui giocare, tra quella azzurra ed il, il regista italo-brasiliano ha parlato ai microfoni di Esporte Espectacular … L'articolo: “Il mio ‘no’ alfu unatormentata” proviene da ultimecalcionapoli.it.