Italia team | Malagò | non come calcio

Slittino - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la Germania domina il team relay davanti a Lettonia e Austria - sesta l’Italia : Il fine settimana di gare di Oberhof, in Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2018 si è concluso con il team relay. Ogni nazione proponeva un atleta per il singolo donne, uno per il singolo uomini e una coppia. La vittoria finale è andata, come era facile preventivare, alla Germania con il tempo complessivo di 2:20.952 (Dajana Eitberger 45.448, Felix Loch 1:33.146 prima della chiusura con il duo Eggert/Benecken) staccando la ...

Sci di fondo - Italia IMPLACABILE! Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler stampano la concorrenza - tripudio azzurro a Dresda nel team sprint! : Federico Pellegrino (all’undicesimo successo in Coppa del Mondo di sci di fondo) non si ferma più! Il campione nato ad Aosta trascina l’ITALIA alla vittoria anche nel team Sprint a tecnica libera, assieme a Dietmar Noeckler, e conferma di attraversare un momento di forma letteralmente eccezionale, che ci fa davvero sognare in vista delle Olimpiadi di PyeongChang. La coppia azzurra, dunque, non lascia scampo ai rivali e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 14 gennaio : Goggia e Brignone davanti in discesa - Hirscher sempre re a Wengen - azzurri indietro. Team sprint fondo - biathlon - short track. Vai Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda domenica 14 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per una domenica da ricordare. Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : la Germania domina il salto della Team Sprint - Italia nelle retrovie : Domino tedesco nel segmento di salto della Team Sprint in Val di Fiemme, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Infatti la Germania è in testa con entrambe le squadre: prima posizione per la coppia formata da Eric Frenzel e Vinzenz Geiger, che realizzano 261.1 punti e partiranno con 15” di vantaggio sui connazionali Fabian Riessle e Johannes Rydzek. In terza posizione troviamo invece il Giappone, con Akito e ...

Dalla cometa Rosetta alla missione Osiris Rex - terzo Italiano nel team scientifico della Nasa : Dopo una selezione a cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo, a 'vincere' il contest è stato proprio il progetto del nostro giovane studioso che, a partire da ora, farà parte del team (...