Inter | Skriniar presenta Lisandro Lopez | la squadra torna al lavoro

Inter - Skriniar : 'Batteremo la Roma. Più forti con Lisandro Lopez' : Di tutto questo parla Milan Skriniar nell'Intervista concessa a Premium Sport : 'Dobbiamo ripartire forte dove siamo stati fin dall'inizio di campionato. La Roma? È una sfida molto importante, ...

Skriniar e il male Inter - gioco al massacro nerazzurro : "crisi? Ecco cosa è successo e di chi è la responsabilità" : Il difensore dell'Inter Skriniar risponde indirettamente alle accuse dei giorni scorsi di Icardi e analizza il perché della crisi nerazzurra LaPresse/Spada Icardi attacca i compagni di squadra rei di ...

Barcellona e City in agguato - Skriniar allo scoperto : “Lasciare l’Inter? Ecco cosa penso” : La vera rivelazione dell’Inter in questa prima parte di stagione è stato senza dubbio Milan Skriniar, arrivato in estate dalla Sampdoria tra lo scetticismo generale dei tifosi. Ora il difensore è finito nel mirino di Barcellona e Manchester City ma il centrale nerazzurro sembra avere le idee chiare sul futuro. Ecco le sue parole alla rivista ‘MY’: “Lasciare l’Inter? Non ci penso proprio, sono soddisfatto di dove ...

Mercato Inter - Deulofeu apre. Ma il Barcellona vuole Skriniar : Milano, 8 gennaio 2018 – L'Inter in pressing su Gerard Deulofeu , e stavolta avrebbe trovato il gradimento del calciatore. L'esterno spagnolo è stanco di restare in panchina al Barcellona e vuole ...

Calciomercato Inter - Deulofeu ha detto sì : ostacolo Barça - Bartomeu chiede Skriniar - i dettagli : Calciomercato Inter – Lo sbarco di Coutinho al Barcellona ha spalancato le porte per l’addio di Gerard Deulofeu, pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza di sei mesi al Milan la scorsa stagione. Lo spagnolo è stato ‘scaricato’ dal club blaugrana tramite le parole del Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona: “Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei ...

Inter - da de Vrij e Skriniar a Deulofeu che intrecci col Barcellona : Secondo la Gazzetta dello Sport il Barcellona é pronta a soffiare all'Inter già a gennaio Stefan de Vrij , in scadenza con la Lazio e si cui Ausilio e Sabatini lavorano da mesi per acquistarlo a ...

Inter-Lazio - VAR : mano di Skriniar su cross di Immobile - non è rigore : MILANO Ancora VAR. L'arbitro Rocchi di Firenze con l'ausilio dell'addetto al VAR Damato, ha deciso di togliere un calcio di rigore alla Lazio dopo che in un primo momento lo aveva assegnato. Su cross ...

Inter-Barcellona - si tratta : in ballo Deulofeu e Vidal. E attenzione a Skriniar : Inter-Barcellona, si tratta: in ballo Deulofeu e Vidal. E attenzione a Skriniar Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Barcellona, SI tratta: IN ballo Deulofeu E VIDAL – Nella giornata di ieri in casa Inter non ci si preparava solo per il derby di Coppa Italia, ma c’è stato anche tempo per il mercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio, secondo ...