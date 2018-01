Insulti razzisti a Meghan | bufera sulla compagna del leader di Ukip sospesa dal partito

Insulti razzisti a Meghan - bufera sulla compagna del leader di Ukip : Il partito britannico anti Ue Ukip ha sospeso la fidanzata del leader Henry Bolton, l'ex modella 25enne Jo Marney, per alcuni commenti razzisti sulla futura moglie del principe Harry, Meghan Markle: ...

Insulti razzisti - 54 Paesi africani contro Donald Trump : "Si deve scusare" : Gli ambasciatori dei Paesi africani alle Nazioni Unire hanno chiesto al presidente americano Donald Trump di "ritrattare" e "scusarsi" per le sue dichiarazioni "razziste e xenofobe" sui...

Balotelli scrive a Matuidi dopo gli Insulti razzisti ricevuti a Cagliari : il messaggio di ‘SuperMario’ : Spiacevole epidosio accaduto durante Cagliari-Juve, Blaise Matuidi è stato preso di mira da alcuni pseudo-tifosi sardi che hanno cominciato a rivolgergli insulti razzisti. Nella giornata di oggi il centrocampista francese ha ricevuto il messaggio di scuse del Cagliari ma non solo. Anche Balotelli ha voluto scrivere all’ex Psg per dimostrargli la sua vicinanza, essendosi trovato anche lui in situazioni simili. Ecco il messaggio di ...

Insulti razzisti A MATUIDI/ Il Cagliari chiede scusa in francese : “Il razzismo non ci appartiene” : Il centrocampista francese, Blaise MATUIDI, è stato protagonista di INSULTI RAZZISTI nel match giocato alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La risposta arriva via social.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Insulti razzisti a Matuidi - il grande gesto del Cagliari : messaggio di scuse al francese : Durante il match tra Cagliari-Juventus, andato in scena alla Sardegna Arena, nel corso del primo tempo Blaise Matuidi ha ricevuto degli Insulti razzisti da parte di qualche tifoso, o meglio dire imbeccile, presente alla Sardegna Arena. Il giocatore lo ha fatto notare a Calvarese ed è rimasto molto ferito da quanto accaduto. Nella giornata di oggi, il Cagliari ha voluto scrivere un messaggio al francese direttamente su Twitter: “Sei un ...

Insulti razzisti a Matuidi/ Il calciatore risponde su Facebook : "I deboli cercano di intimidire con l'odio" : Il centrocampista francese, Blaise Matuidi, è stato protagonista di Insulti razzisti nel match giocato alla Sardegna Arena contro il Cagliari. La risposta arriva via social.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:20:00 GMT)

Gli Insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus : Il centrocampista francese della Juventus ha subito cori offensivi e lo ha denunciato su Instagram, pochi giorni dopo un episodio simile a Verona The post Gli insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus appeared first on Il Post.

Matuidi su Fb 'Insulti razzisti contro di me durante la partita con il Cagliari' : CAGLIARI - 'Non posso lasciar passare senza reagire'. Blaise Matuidi , centrocampista francese della Juventus, non ci sta. E su Twitter replica agli insulti razzisti di alcuni tifosi del Cagliari e ...