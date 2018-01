Incidenti in montagna | sci e snowboard | infortuni in aumento

Incidenti in montagna : cade dalla Strada delle Gallerie nelle Valli del Pasubio - morto : Questa mattina il Soccorso alpino di Schio è stato contattato da alcune persone che, salendo in prossimità della Galleria d’Havet sul Pasubio, avevano notato dall’altra parte della valle un movimento franoso e la traccia della probabile scivolata di una persona. Allertato il 118, è intervenuta l’eliambulanza di Trento presso la Strada delle Gallerie nelle Valli del Pasubio, nel vicentino: ha individuato il corpo esanime di un ...

Un grave incidente sciistico si e' verificato nel pomeriggio allo Snowparc di Nova Levante. Stando alle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto verso le ore 14.30. Il ferito e' stato soccorso dalla Croce bianca e dalla Croce rossa che sono intervenuti con il medico d'urgenza. Il ferito e' stato portato all'ospedale di Bolzano.

Questa mattina uno sciatore ha perso la vita in pista in Val Gardena: si tratta di un turista italiano. Il decesso del 45enne sarebbe avvenuto in seguito a una caduta, sulla pista Cir. Sul posto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri.

Un bambino di 9 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta sulle piste da sci di Abetone: il bimbo è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in codice giallo.

Un escursionista trovatosi in difficoltà presso l'alpe Monscera, in valle Bognanco, a circa 2 mila metri, è stato tratto in salvo questa mattina dal soccorso alpino. L'uomo è rimasto bloccato a causa della forte nevicata della notte. Una squadra di sciatori del Cnsas lo ha raggiunto e riportato a valle in mattinata.

19.11 Un giovane di 31 anni è morto durante un'escursione sul monte Baldo, nel Veronese, scivolando in un canalone. L'allarme è stato lanciato dal padre che non lo aveva visto rientrare. Il corpo è stato trovato nella notte. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Un'altra vittima della montagna in Piemonte. Una guida alpina di 54 anni è morta precipitando in un dirupo nel vallone della Creusa,a Vernante (Cuneo). L'uomo era salito con amici ma ha

Una guida alpina ha perso la vita ieri tra le montagne di Vernante (Cuneo): il 54enne è precipitato in un dirupo nel vallone della Creusa. L'uomo si trovava con un gruppo di amici avrebbe deciso di rientrare da solo verso località Palanfré. Il corpo è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco e dai volontari del soccorso alpino.

Un giovane ha perso la vita durante un'escursione sul Monte Baldo. Non avendolo visto rientrare, è stato il padre a lanciare l'allarme. Sono scattate nella notte le ricerche del Soccorso Alpino, Vigili del fuoco e sanitari del 118. Intorno alle tre una squadra di soccorritori ha rinvenuto il corpo del 31enne, che sarebbe scivolato lungo un canale, nei pressi del Rifugio Telegrafo. Il giovane è morto sul colpo. Il corpo è stato

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto ieri mattina a Campocatino, in provincia di Frosinone, per recuperare una coppia rimasta infortunata durante una discesa sulla neve con un bob. I due non si sono accorti di un dosso di circa un metro d'altezza e, cadendo dopo il salto, hanno riportato due traumi alla schiena. L'uomo, che conduceva il bob, è rimasto ferito anche alla caviglia. Sul posto è subito

Un giovane ha perso la vita oggi precipitando per circa 200 metri sulla Presolana. Il 26enne sarebbe scivolato lungo una cascata di ghiaccio. Sul posto l'elisoccorso del 118 e il Soccorso alpino di Clusone (Bergamo).

Due Incidenti mortali in due giorni a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo: uno sciatore 32enne è scivolato sabato scorso su una lastra di ghiaccio ed è precipitato in fondo a un vallone. Il suo corpo è stato individuato e recuperato nella notte tra sabato e domenica dagli uomini del Soccorso Alpino. Il secondo incidente si è verificato ieri: un uomo che era uscito per portare a spasso il suo cane, avrebbe imboccato una strada innevata

Il Soccorso Alpino ha reso noto che in Lombardia in 3 giorni si sono verificati 4 Incidenti mortali in montagna: è infatti stato trovato oggi il corpo senza vita di un alpinista 57enne che ieri sera non aveva fatto rientro alla base. Secondo una prima ricostruzione, nonostante indossasse dei ramponi leggeri, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è scivolato sul ghiaccio per un centinaio di metri, riportando ferite mortali. Sul posto oltre

Incidente in Valle Pesio, nel Cuneese, dove 5 escursionisti erano rimasti bloccati. Sono stati poi recuperati dal Soccorso alpino: uno dei componenti del gruppo, che si stava avventurando verso la cima della Gardiola nonostante la presenza di un pericoloso strato di ghiaccio sul manto nevoso, e' precipitato lungo un pendio e ha riportato delle sospette fratture a un braccio e una gamba; un amico che cercava di aiutarlo e' caduto ed

Domenica pesante dal punto di vista degli Incidenti in montagna, soprattutto nel Lecchese. Stamattina era infatti stato ritrovato il corpo senza vita di un escursionista nella zona dell'Alpe Paglio, mentre oggi pomeriggio ha perso la vita all'ospedale Manzoni di Lecco anche un 50enne – proveniente dalla provincia di Pavia – precipitato in mattinata sul Grignone, nella zona del rifugio Bietti. In gravi condizioni, era