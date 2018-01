Incidenti in montagna | Friuli | uomo soccorso in una cascata di ghiaccio

Montagna - una donna è morta in Trentino. Diversi Incidenti : Roma, 14 gennaio 2018 - E' stata una giornata con numerosi interventi sulle montagne tra Verona, Vicenza e Trento. Una donna veneta è morta durante un'escursione in Montagna, in Trentino: è scivolata ...

Una donna e' morta cadendo dalla vetta del monte Plische nel gruppo del Carega al confine tra Verona e Vicenza. L'allarme è stato dato da un suo compagno di gita che l'ha vista scivolare nel vuoto una volta raggiunta la cima, nei pressi della croce che la contraddistingue. A raggiungere la donna, per primi, gli uomini del soccorso alpino e quindi i sanitari che non hanno potuto che constatare il decesso.

Secondo la Consumer Product Safety Commission statunitense, nel 2015 oltre 140.000 persone sono state trattate negli ospedali, negli studi medici e nei pronto soccorso per infortuni legati allo sci (88.210) e allo snowboard (61.668): la ricerca pubblicata sul "Journal of American Academy of Orthopaedic Surgeons" ha rilevato che "gli snowboarder subiscono infortuni tre volte di più rispetto agli sciatori: basti pensare che nel

Questa mattina il Soccorso alpino di Schio è stato contattato da alcune persone che, salendo in prossimità della Galleria d'Havet sul Pasubio, avevano notato dall'altra parte della valle un movimento franoso e la traccia della probabile scivolata di una persona. Allertato il 118, è intervenuta l'eliambulanza di Trento presso la Strada delle Gallerie nelle Valli del Pasubio, nel vicentino: ha individuato il corpo esanime di un

Un grave incidente sciistico si e' verificato nel pomeriggio allo Snowparc di Nova Levante. Stando alle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto verso le ore 14.30. Il ferito e' stato soccorso dalla Croce bianca e dalla Croce rossa che sono intervenuti con il medico d'urgenza. Il ferito e' stato portato all'ospedale di Bolzano.

Questa mattina uno sciatore ha perso la vita in pista in Val Gardena: si tratta di un turista italiano. Il decesso del 45enne sarebbe avvenuto in seguito a una caduta, sulla pista Cir. Sul posto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e i carabinieri.

Un bambino di 9 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta sulle piste da sci di Abetone: il bimbo è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in codice giallo.

Un escursionista trovatosi in difficoltà presso l'alpe Monscera, in valle Bognanco, a circa 2 mila metri, è stato tratto in salvo questa mattina dal soccorso alpino. L'uomo è rimasto bloccato a causa della forte nevicata della notte. Una squadra di sciatori del Cnsas lo ha raggiunto e riportato a valle in mattinata.