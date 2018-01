In 10 con catena feriscono due ragazzi

Pomigliano d'Arco - baby gang : in 10 feriscono coetanei a colpi di catena : Erano in dieci e armati di catena i giovanissimi membri di una baby gang che a Pomigliano d'Arco (Napoli) ha aggredito due studenti per rubare loro lo smartphone. È accaduto nella tarda...

Agroppi : "Mourinho e conte? Due pazzi scatenati" : Aldo Agroppi senza freni Intervistato da Premium Sport, l'ex tecnico della Fiorentina si è lasciato andare ad alcuni commenti al vetriolo nei confronti di Mourinho, Conte, Mancini e pure Ancelotti. Salva però Tommasi: "Un ragazzo serio, ponderato e ...

Brunello Cucinelli - si scatenano gli analisti dopo i conti : (Teleborsa) - Tonico a Piazza Affari il titolo Brunello Cucinelli che continua la seduta con un rialzo del 2,45% dopo il dato sulle vendite 2017, che hanno superato quota 500 milioni di euro. Il ...

Papa Francesco - appello alla pace in Corea/ Terza guerra mondiale : “Un imprevisto può scatenare conflitti” : Papa Francesco, appello alla pace in Corea per scongiurare la Terza guerra mondiale. Il discorso di Bergoglio al Corpo diplomatico: “Un imprevisto può scatenare conflitti”.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:12:00 GMT)

Youtuber condivide il video di un impiccato e scatena l'orrore mediatico : In America Logan Paul è uno Youtuber molto famoso. Il suo canale è seguitissimo dai giovani. Vanta quindici milioni di followers con un business che gli permette di fatturare ogni anno decine di milioni di dollari. I ragazzi lo idolatrano e la sua fama sembrava dovesse continuare a lungo. Il biondo Logan ha commesso un errore imperdonabile che difficilmente i suoi followers potranno scordare. Il primo gennaio il ragazzo, in compagnia di due ...

Milinkovic-Savic/ Calciomercato Juventus : il serbo è a Torino - e i tifosi bianconeri si scatenano : Milinkovic-Savic Calciomercato Juventus: i bianconeri al lavoro per il colpo estivo. La Vecchia Signora ha messo nel mirino il centrocampista offensivo di casa Lazio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:42:00 GMT)

Calciomercato - si scatena l’asta per lo scontento Tonelli : Il difensore del Napoli Tonelli non rientra nei piani di Maurizio Sarri e questo è parso chiaro ormai da diverso tempo. Il calciatore ha chiesto ufficialmente al club d’essere ceduto e le proposte non mancano per accaparrarsi il centrale. Nella serata di ieri vi abbiamo parlato dell’idea Sampdoria per il difensore ex Empoli, ma anche altri club si sono fatti vivi per acquistare il centrale. Il Verona sta cercando un difensore ...

Milinkovic Savic a Torino con la fidanzata - i tifosi si scatenano : “Vieni alla Juve” - ecco il motivo della visita : E’ bastata una foto postata su Instagram che lo ritrae a Torino insieme alla fidanzata e Milinkovic Savic è stato subissato di commenti sui social da parte dei tifosi della Juventus che lo invitano a trasferirsi in bianconero: “Vieni alla Juve”, hanno scritto in molti, “150 milioni ed è vostro”, la risposta di follower di fede biancoceleste.. Nei giorni scorsi il centrocampista serbo ha allontanato le pretendenti ...

Napoli - gli sciacalli radical-chic si scatenano contro il Maestro Sarri : il delirio della follia : L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ha scatenato i soliti sciacalli radical-chic contro il Maestro Sarri: “è inadeguato“, “è la rovina del Napoli“, “è un perdente“, “è tutta colpa sua“. Il delirio della follia, l’emblema dell’ignoranza e dell’ottusità applicate al calcio. Che Sarri non piaccia ai fanatici dell’apparenza è risaputo, ma con la cultura del lavoro ...

Bancone - tavoli - orchestra : a Barriera di Milano ci si scatena come nella New York degli Anni Venti : Nessuna parola d'ordine all'ingresso, nonostante l'alcol venga servito al Bancone, per ritrovarsi a Barriera di Milano come nella New York Anni Venti all'interno di un enigmatico 'speakeasy'. Si ...

Matteo Renzi con un tweet scatena l'inferno : Che grande invenzione i social! Ci permettono di condividere i nostri pensieri, le nostre idee, le nostre fotografie. In più hanno il potere di mostrare agli altri, ai meno fortunati, a coloro che non possono permettersi d'andare in vacanza, in quanto vivono in casette prefabbricate, nei container o nelle roulotte, che noi abbiamo la possibilità di divertirci. Il nostro tweet sarà letto da migliaia d'italiani; anche da coloro che non amano ...