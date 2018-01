Imu | come si calcola | le scadenze e chi deve pagarla

Come rImuovere sfondo alle foto su Android : Quando si parla di rimuovere o sostituire sfondi su una fotografia vengono subito in mente programmi Come Photoshop. Ma se vi dicessimo che è possibile farlo anche su Android attraverso l’ausilio di app totalmente gratuite? Nello specifico, le applicazioni che verranno presentate in seguito servono per rimuovere lo sfondo da una foto tenendo solo ciò che ci interessa, per poi sovrapporre quest’ultima su un’altra immagine ...

Come rImuovere sfondo alle foto su Android : Quando si parla di rimuovere o sostituire sfondi su una fotografia vengono subito in mente programmi Come Photoshop. Ma se vi dicessimo che è possibile farlo anche su Android attraverso l’ausilio di app totalmente gratuite? Nello specifico, le applicazioni che verranno presentate in seguito servono per rimuovere lo sfondo da una foto tenendo solo ciò che ci interessa, per poi sovrapporre quest’ultima su un’altra immagine ...

Saldo Imu e Tasi 2017 - ultime ore per il pagamento : come fare : Oggi scade il termine per il pagamento del Saldo Imu e Tasi 2017, rispettivamente l’imposta municipale sugli immobili e quella relativi ai servizi indivisibili forniti dal Comune (illuminazione, sicurezza stradale, gestione impianti e reti pubbliche). Ricordiamo che Imu e Tasi non sono dovute per l’abitazione principale (nella quale si è residenti) e le relative pertinenze, tranne quelle che rientrano nella categoria di lusso (A/1, ...

Imu e Tasi - ecco casi di esenzione e come risolvere errori nel pagamento : Lunedì 18 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare il saldo di Imu e Tasi per il 2017. Dopo aver versato l’acconto di giugno, i contribuenti titolari di diritti di proprietà sugli immobili sono chiamati nuovamente alla cassa. La classica scadenza del 16 (sia per giugno che per dicembre) è slittata al 18 dicembre perché il giorno canonico di scadenza cade di sabato. Qualche giorno in più per mettersi in regola con queste tanto odiate tasse ...

Imu e Tasi - ecco come versare la giusta cifra ai Comuni (entro lunedì 18 dicembre) : Di nuovo alla cassa per soddisfare l’appetito dei comuni: il saldo va versato entro lunedì 18 dicembre. I consigli per versare il giusto (e se possibile poco)

Scadenza saldo Imu e TARI 2017 : come effettuare calcolo e stampa modello F24 precompilato : Siamo oramai prossimi alla Scadenza per il saldo IMU e per la TARI di questo dicembre 2017. Qualcuno di certo avrà già provveduto l pagamento ma per tutti gli altri i giorni utili sono davvero pochissimi. Quale la data limite e soprattutto il modo per procedere al calcolo delle due imposte e per ottenere il modulo F24 compilato da presentare in posta o in banca? come pure raccontato in un'altra occasione sul nostro magazine, la Scadenza per ...

Saldo Imu-Tasi : ?ecco come calcolare il conto e stampare il modello di pagamento personalizzato : Entro lunedì 18 dicembre (perché?il 16 cade di sabato) venti milioni di italiani dovranno pagare poco meno di 10 miliardi per le imposte sulla casa. Calcola e stampa il tuo modello di pagamento...

Milano. Basta un click per pagare Imu e TASI : scopri come : A Milano il pagamento dell’IMU e della TASI è ancora più semplice. Grazie all’accordo siglato da Comune di Milano, Gruppo Intesa Sanpaolo e Advanced Systems, tutti i cittadini e i proprietari di immobili possono pagare online il saldo dell’IMU e…Continua a leggere →

Come rImuovere il mascara senza spezzare le ciglia : Un gesto abituale Come levare il mascara, spesso compiuto tutti i giorni, riveste grande importanza. Soprattutto perché le ciglia sono sensibilissime e se non vengono trattate con delicatezza in fase di detersione si spezzano o, nel peggiore dei casi, si strappano. E questo accade perché « il mascara, una volta applicato, quando si asciuga tende di norma a seccare un po’ la ciglia che diventa più fragile e quindi potrebbe spezzarsi più ...

Piano Ammortamento Prestito Personale : come fare il calcolo e sImulazione in Excel : Quando si sottoscrive un contratto di finanziamento, bisogna prima calcolare il Piano di Ammortamento del Prestito Personale e l’importo delle singole rate, per fare in modo che si possa valutare anticipatamente la fattibilità dell’operazione. Grazie al Piano di Ammortamento, infatti, è possibile sapere tutte le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità con le quali il debito verrà estinto, in accordo con l’istituto di credito che ...

Imu e Tasi - saldo entro il 18 dicembre : come si paga : C’è tempo fino a lunedì 18 dicembre (l’ultimo giorno sarebbe il 16 ma cade di sabato) per pagare la seconda rata di Imu e Tasi. A comunicarlo è stato il ministero dell’Economia e delle Finanze, ricordando che il pagamento sarà il saldo di quanto dovuto per tutto il 2017, con eventuale conguaglio della prima rata e sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF alla data del 28 ottobre scorso. Il Ministero ha ...