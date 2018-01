Impedisce alla convivente di entrare a casa | denunciata una persona

Nel 50% dei casi il tumore alla prostata Impedisce i gesti quotidiani. Ma oggi le cose possono cambiare : L'impatto del tumore della prostata metastatico sulla quotidianità dei pazienti che sviluppano sintomi correlati alla malattia può essere importante. Arrivando, in alcuni casi, a non dormire o a camminare per il dolore. Il 62% avverte il bisogno di stare a letto o su una sedia per alcune ore del giorno, il 52% ha difficoltà nel fare anche solo una breve passeggiata fuori casa, il 78% non è in grado di svolgere ...