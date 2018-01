Il ritorno di Grey’s Anatomy 14 con un cambio di programma | un nuovo titolo per una

Martin Henderson sull’addio a Nathan Riggs in Grey’s Anatomy : “Porte aperte per un ritorno” (video) : "Non è mai il momento giusto per dire addio": così Martin Henderson ha commentato l'uscita di scena del personaggio di Nathan Riggs in Grey's Anatomy, al termine del quinto episodio della quattordicesima stagione. Il chirurgo cardiovascolare arrivato nella dodicesima stagione e partito alla volta della California dopo aver ritrovato Megan, l'amore della sua vita, aveva suscitato sentimenti importanti nella protagonista, tornata ad ...

Possibile ritorno per Callie Torres in Grey’s Anatomy? Parla Sara Ramirez : “Contatti aperti con Shonda Rhimes” : Dopo un anno e mezzo dall'addio al personaggio di Callie Torres in Grey's Anatomy, Sara Ramirez ha fatto il suo debutto in Madam Secretary nei panni di Kat Sandoval, un brillante stratega della politica, nota a Washington per il suo talento e per aver abbandonato improvvisamente la scena fino a quando il Segretario di Stato Elizabeth McCord (la protagonista Téa Leoni) riesce a riportarla nel Dipartimento di Stato. Entusiasta dell'esperienza ...

Finale da urlo per Grey’s Anatomy 14×08 - il ritorno del marito di Jo è questione di vita o morte (recensione) : Stando alla sinossi ufficiale le premesse non erano granché accattivanti, ma il Finale invernale di Grey's Anatomy 14x08 si è rivelato davvero sorprendente. Non solo l'episodio in sé, con l'ospedale vittima di un attacco hacker e la richiesta di 5mila bitcoin (circa 20 milioni di dollari) di riscatto da parte di ignoti pirati della rete, si è rivelato gradevole nel ritmo e nei dialoghi, ma il cliffhanger Finale annunciato da Kevin McKidd c'è ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 14×07 - video sneak peek 300° episodio col “ritorno” di Izzie - Cristina e George : Il secondo video sneak peek di Grey's Anatomy 14x07 è una featurette che fornisce nuove Anticipazioni su quello che sarà il 300° episodio del medical drama di ABC, che punta decisamente sull'effetto nostalgia con una serie di riferimenti a tutti i medici che hanno lasciato il segno nelle 14 stagioni dello show. In Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, in onda negli Stati Uniti il 9 novembre, tornano in scena in un modo decisamente non ...