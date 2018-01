: RT @quotidianopiem: Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo spray urticante - ABosurgi : RT @quotidianopiem: Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo spray urticante - vittoriopasteris : Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo spray urticante - solops : Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo spray urticante - quotidianopiem : Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo spray urticante - quotidianopiem : Il post di Gabry Ponte contro chi ha generato il panico in discoteca con lo spray urticante -

Leggi la notizia su quotidianopiemontese

(Di domenica 14 gennaio 2018) "Una serata rovinata dall'ennesimo povero co che ha come unico modo per determinarsi e lasciare un segno nel mondo quello di spargeretossico al peperoncino in un locale gremito di ragazze e ragazzi giovanissimi. Questoè per te e per tutti quelli come te"., famoso disc jockey e ...