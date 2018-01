Il mercato PC finalmente in crescita per la prima volta da 6 anni

: RT @scar15385: Finalmente ultima seduta di yoga finita!! Ci vediamo stasera in diretta alle 23 su @tvdellosport per tutti gli aggiornamenti… - Snake90Inter : RT @scar15385: Finalmente ultima seduta di yoga finita!! Ci vediamo stasera in diretta alle 23 su @tvdellosport per tutti gli aggiornamenti… - xistheway : RT @scar15385: Finalmente ultima seduta di yoga finita!! Ci vediamo stasera in diretta alle 23 su @tvdellosport per tutti gli aggiornamenti… - Emmearcello0 : RT @scar15385: Finalmente ultima seduta di yoga finita!! Ci vediamo stasera in diretta alle 23 su @tvdellosport per tutti gli aggiornamenti… - firaseddouz : RT @scar15385: Finalmente ultima seduta di yoga finita!! Ci vediamo stasera in diretta alle 23 su @tvdellosport per tutti gli aggiornamenti… - WelcomemrBee : @rdallafrancesca @DRussodeCerame @sscnapoli @BfcOfficialPage Il 20% circa. Si fa mercato finalmente ???????? -

(Di domenica 14 gennaio 2018) IlPC è da svariatiin calo, in modo particolare per quanto concerne il target consumer che si sta sempre più orientando verso ilsmartphone. Tuttavia, stando ai dati di IDC, si cominciano a vederedei dati un po’ più positivi e incoraggianti. La società di statistica riporta che le vendite dei PC sono state migliori del previsto durante il quarto trimestre del 2017 con unadello 0,7% su base annua, invece di calare dell’1,7% come previsto da numerosi analisti un anno fa. Sono stati venduti in totale 70,6 milioni di PC tradizionali, ovvero desktop, notebook e workstation. Ladella domanda è stata rilevata maggiormente in Asia, nel Pacifico e in America Latina, mentre, in Europa, nel Medio Oriente e in Africa (la cosiddetta zona “EMEA”) la domanda rimane del tutto stabile. Negli Stati Uniti, invece, la situazione ...