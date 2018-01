Il fascista

Sì al codice antifascista - ma è un bluff : Milano Il sindaco di Milano Giuseppe Sala deve - o dovrebbe - negare patrocini, spazi pubblici e contributi di qualunque natura alle associazioni e alle sigle che «non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando o praticando comportamenti fascisti, razzisti, discriminatori verso ogni orientamento e identità di genere».Lo stabilisce l'ordine del giorno approvato ieri dal Pd, dalla sinistra ...

Befana fascista alla Magliana : doni ai bimbi con logo Casapound : Tanti bambini in piazza che sorridono e stringono tra le mani un sacchetto bianco con il logo di Casapound . Sta facendo discutere la foto postata sui social dal partito di estrema destra, sceso in ...

Roma - Befana fascista alla Magliana : il logo di CasaPound sui regali ai bambini : Una foto di gruppo, con tanti bambini sorridenti che tengono in mano i regali ricevuti per l’Epifania. Sopra, stampato in grande, il logo di CasaPound. Sì perché a portare i regali nel quartiere della Magliana, a Roma, quest’anno è stata una Befana del movimento neofascista. Il candidato alla presidenza della Regione Lazio Mauro Antonini, ha pubblicato su Facebook le foto dell’iniziativa, mostrando i banchetti organizzati dai ...

Befana fascista : Bambini con sacchetti e il logo di CasaPound. È destinata a sollevare polemiche la foto postata sulla sua bacheca Facebook da Mauro Antonini, candidato alla presidenza della Regione Lazio per CasaPound. Nel giorno dell'Epifania, il partito di estrema destra di matrice neofascista ha organizzato un'iniziativa lodevole, in via teorica, nel quartiere Magliana: la distribuzione di giocattoli ai più piccoli in piazza de Andrè. ...

Pupillo e Possamai presentano la mozione 'Valori della Resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana' : ... senza distinzione alcuna, nel rispetto di ogni razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere di origine nazionale o sociale, di classe sociale, di nascita o di altra ...

La pista neofascista - gli 8 colpi di pistola - la memoria eterna : Palermo ricorda Mattarella : ... il presidente del Senato Pietro Grasso, il presidente della Regione Nello Musumeci, il sindaco Leoluca Orlando, il prefetto Antonella De Miro, l'assessore all'economia Gaetano Armao, i deputati ...

Omicidio Mattarella - nuove indagini : una targa riapre la pista neofascista dopo 38 anni : A quasi 38 anni dall'Omicidio del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, la Procura di Palermo ha deciso di riaprire le indagini. La famiglia del fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio...

Omicidio Mattarella - nuova indagini : una targa riapre la pista neofascista dopo 38 anni : A quasi 38 anni dall'Omicidio del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, la Procura di Palermo ha deciso di riaprire le indagini. La famiglia del fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio...

Omicidio Mattarella - dopo 38 anni una targa riapre la pista neofascista : La Procura di Palermo ha riaperto, a 38 anni di distanza dall'Omicidio, l'inchiesta sull'uccisione di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, fratello dell'attuale Capo dello ...

Omicidio Mattarella - dopo 38 anni una targa riapre la pista neofascista : La Procura di Palermo ha riaperto, a 38 anni di distanza dall'Omicidio, l'inchiesta sull'uccisione di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, fratello dell'attuale Capo dello ...

La Befana fascista compie 90 anni (ma l'idea non fu di Mussolini) : Italia madre e nonna, Italia fascista: poteva un'Italia del genere non scoprire, 90 anni fa esatti, il fascino tutto domestico e rassicurante della Befana? Una Befana, si intenda, colma di gratitudine ...

Befana fascista : Italia madre e nonna, Italia Fascista: poteva un'Italia del genere non scoprire, 90 anni fa esatti, il fascino tutto domestico e rassicurante della Befana? Una Befana, si intenda, colma di gratitudine per Lui e per ciò che aveva fatto per la Patria, Dio e - ci mancherebbe altro - la famiglia. Una Patria che ad una famiglia doveva assomigliare, con un pater familias che si presentava e voleva essere considerato severo ma giusto. Con ...

Brianza - vigile con la divisa da Ss torna a fare il capo : prima uscita alla cerimonia per l'eccidio fascista : Reintegrato dal sindaco leghista di Biassono nel ruolo di comandante della polizia locale "dopo un anno di penitenza". "La sua è stata una leggerezza, questo...

Stazzema - nasce il registro antifascista : già più di mille adesioni per il comune virtuale in onore della Costituzione : In meno di 24 ore ha già raccolto oltre 1000 adesioni il primo comune virtuale antifascista d’Italia, lanciato dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, per festeggiare i 70 anni della Costituzione. Un registro che permette di iscriversi a una città invisibile, fuori da ogni carta geografica. Ma che presto potrebbe diventare popolosa come una metropoli: è questo il comune antifascista, che non ha confini, se non quelli indicati dai valori ...