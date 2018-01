Il destino segnato dei bulli di Napoli

Il destino segnato dei vitalizi : Come dire, la politica non basta "volerla fare", serve anche "saperla fare", ossia pensare delle riforme ma anche portarle a termine. Altrimenti siamo all'avanspettacolo. Come in effetti pare essere. ...

Tavecchio scomparso come la sua Nazionale Ma il destino è segnato : Carlo Tavecchio. Chi l'ha visto? scomparso, assente, nascosto. Non è scappato, come qualcuno vorrebbe ma ha scelto la fuga dalle responsabilità pubbliche. Dopo l'eliminazione della Nazionale avrebbe avuto il dovere di presentarsi e di spiegare, chiarire, annunciare, dimettersi, oppure ribadire, con orgoglio, il proprio mandato. Nulla di tutto questo, dunque ha moltiplicato le proprie responsabilità, gli errori, la colpa. Tavecchio è ...