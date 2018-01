Google si prepara a risolvere il bug del telecomando di Nexus Player

Google teme Amazon Alexa e prepara diverse novità : Pare che Google tema di perdere importanti quote di mercato in favore di Amazon e avrebbe pronte delle contromosse. Ecco quali sono L'articolo Google teme Amazon Alexa e prepara diverse novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google si prepara a sfidare Spotify : in arrivo YouTube Remix? : YouTube Remix dovrebbe essere una nuova piattaforma di streaming musicale, in stile Spotify , che incorpora alcuni elementi del celebre portale di video. Ancora non è chiaro in che modo avverrà ...

Google Maps 9.68 facilita la visualizzazione delle mappe degli edifici e prepara nuove funzioni : Google Maps si aggiorna alla versione 9.68 con alcune novità visibili e moltissime nuove funzioni in preparazione, anticipate dal consueto teardown L'articolo Google Maps 9.68 facilita la visualizzazione delle mappe degli edifici e prepara nuove funzioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Home si prepara ad affrontare l’inverno con una nuova feature : Il team di Google annuncia l'introduzione di una nuova interessante funzionalità per Google Home. Scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo Google Home si prepara ad affrontare l’inverno con una nuova feature è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Meizu fa pace con i servizi Google mentre vanno avanti i preparativi per MX7 : A breve la Flyme ospiterà i servizi Google, mentre arrivano nuove voci su Meizu MX7 il cui debutto è ormai slittato al 2018 L'articolo Meizu fa pace con i servizi Google mentre vanno avanti i preparativi per MX7 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Home 1.26 aggiunge un equalizzatore - icone adattive e si prepara al cast stereo : La nuova versione di Google Home porta un equalizzatore per gli speaker e si prepara a introdurre il cast stereo su due speaker L'articolo Google Home 1.26 aggiunge un equalizzatore, icone adattive e si prepara al cast stereo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Maps introduce i tempi di attesa nei ristoranti e prepara la modalità in moto : Google Maps introduce l'indicazione dei tempi di attesa per i ristoranti e prepara l'arrivo della modalità per le moto: ecco le novità e il teardown dell'APK. L'articolo Google Maps introduce i tempi di attesa nei ristoranti e prepara la modalità in moto è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google sta preparando tante novità per il Play Store per Android : Google si prepara a commercializzare audiolibri attraverso il proprio Play Store, che mostrerà notifiche relative ai giochi e alle app installate L'articolo Google sta preparando tante novità per il Play Store per Android è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Traduttore si aggiorna e si prepara a introdurre nuove feature : Arriva una nuova versione di Google Traduttore che aggiunge diverse stringhe di testo dedicate a feature che dovrebbero essere a breve introdotte L'articolo Google Traduttore si aggiorna e si prepara a introdurre nuove feature è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.