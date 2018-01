Golf : EurAsia Cup - altro successo Europa : ROMA, 14 GEN - Grande spettacolo e vittoria in rimonta. L'Europa si aggiudica la terza edizione dell'EurAsia Cup: 14 a 10 il risultato finale. Partita con un punto di svantaggio, nel terzo e ultimo ...

Golf - European Tour 2018 : l’Europa vince l’EurAsia Cup. Dominio totale nell’ultima giornata : Il Team Europa ha vinto l’EurAsia Cup 2018. La squadra del Vecchio Continente si è confermata campione del torneo a cadenza biennale mettendo in scena un Dominio totale nell’ultima giornata, quella riservata ai match singoli ai quali hanno preso parte tutti i 24 giocatori partecipanti. Sul percorso del Glenmarie Golf and Country Club di Shah Alam (Selangor, Malesia), l’Asia ha iniziato la domenica in vantaggio 6,5-5,5 ma il ...

Golf - European Tour. Perfetta parità nella seconda giornata - Team Asia ancora avanti di misura nell’EurAsia Cup : Team Asia ancora in vantaggio ad una giornata dalla fine dell’EurAsia Cup (montepremi 4,8 milioni di dollari), torneo che inaugura il nuovo anno per il circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso del Glenmarie Golf and Country Club di Shah Alam (Selangor, Malesia). nella seconda tornata di match play, si registra una Perfetta parità. Le coppie europee hanno portato a casa tre foursomes e altrettante sono ...

Golf - European Tour 2018 : team asiatico in vantaggio dopo la prima giornata di EurAsia Cup : Come di consueto, dal 2014, è tempo di EurAsia Cup (montepremi 4,8 milioni di dollari). I migliori Golfisti dell’European Tour sfidano i padroni di casa del circuito asiatico in una tre giorni di match play in cui sono impegnate coppie di ogni continente in gara. Sul percorso del Glenmarie Golf and Country Club di Shah Alam (Selangor, Malesia) al termine della prima giornata di gara l’Asia conduce per 3,5 a 2,5, grazie ai migliori ...