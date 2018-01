Giornata mondiale del migrante | perché il problema principale in Italia è l’immigrato?

104Giornata mondiale del Migrante e Rifugiato : Sono insorti i Paesi africani, l'Unione Africana, politica e diplomazia internazionale ma soprattutto l'Onu anche perché la protezione internazionale dei rifugiati costituisce il nucleo principale ...

Papa celebra Giornata mondiale Migrante : 10.02 Oggi Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018.Papa Francesco celebra per l'occasione la Santa Messa nella Basilica Vaticana. "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati": questo il tema scelto da Bergoglio nel messaggio per questa Giornata. Il Papa raccomanda inoltre quattro "azioni": visti umanitari, ricongiungimenti familiari, prima sistemazione decorosa, libertà di movimento.

Domenica la Giornata mondiale del migrante : BOLZANO . In occasione della giornata mondiale del migrante, Domenica 14 gennaio, alle ore 15, si celebrerà una S. Messa nella Chiesa di Regina Pacis (via Dalmazia) a Bolzano a cui parteciperanno ...

Domenica 14 gennaio "Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato" : ... salvato grazie alle pratiche di primo soccorso Condividi Tweet Le notizie più commentate Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande ...

Giornata mondiale della pace - 50 anni di coraggio e profezia : ... 'Fraternità, fondamento e via per la pace' (2014), Non più schiavi ma fratelli (2015), 'Vinci l'indifferenza e conquista la pace' (2016), 'La nonviolenza: stile di una politica per la pace' (2017), '...

1° Gennaio 2018 celebrazione della Giornata mondiale per la Pace - Cammino di Pace Cittadino : E il rischio per tutti, è che davanti ad un mondo siffatto, ciascuno butti la sua di spazzatura. Non ci si deve però abituare alla violenza o al disordine; i fatti che accadono, non sono solo un ...

PEPPE BARRA ad Aversa per la Giornata mondiale del Malato - Magazine Pragma : L'immagine della Chiesa come "ospedale da campo", accogliente per tutti quanti sono feriti dalla vita, è una realtà molto concreta, perché in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali dei ...

Solstizio d’Inverno 2017 - oggi si celebra l’11ª Giornata mondiale dell’Orgasmo : focus su quello femminile : oggi è 21 Dicembre, e alle 17:28 italiane del pomeriggio è scoccato il “Solstizio d’Inverno“. Ma in questa Giornata così particolare si celebra anche la “Giornata Mondiale dell’Orgasmo”, giunta alla sua 11ª edizione dopo l’istituzione del 2006 voluta da due pacifisti americani, Donna Sheehan e Paul Reffell, della Fondazione Global orgasme. I due erano colleghi presso il progetto Noosfera ...

Orgasmo - è la Giornata mondiale : ecco la top ten delle fantasie sessuali più amate dai single italiani : Un sondaggio che svela i 'mood' prediletti per accendere il piacere, realizzato in occasione del 'Global Orgasm for Peace Day' che si celebra domani, giovedì 21 dicembre, in tutto il mondo. Tra i ...

Papa : Messaggio per la Giornata mondiale del Malato : "L'immagine della Chiesa come 'ospedale da campo' - procede - è una realtà molto concreta perché - specifica Francesco – in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali dei missionari e delle ...

Diritti umani - la Giornata mondiale che ne promuove l'attuazione - : Da allora le Nazioni Unite hanno istituito un evento per far conoscere meglio i trenta articoli e per denunciare le molte violazioni in giro per il mondo

Giornata mondiale del Suolo : un videomessaggio per ricordare cosa perdiamo : Il consumo di Suolo, la sua perdita a causa della trasformazione di aree agricole e naturali con la costruzione di edifici, infrastrutture o altre coperture artificiali, viaggia a una velocità di circa 3 metri quadrati al secondo, poco meno di 30 ettari al giorno, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISPRA nell’ultimo rapporto nazionale sul consumo di Suolo. Negli ultimi sei mesi analizzati (novembre 2015/maggio 2016), le nuove coperture ...

Giornata mondiale del Suolo - l’allarme WWF : “Le aree metropolitane lo divorano - in 50 anni urbanizzazione +300%” : Nelle 14 aree metropolitane italiane la percentuale della superficie urbanizzata dagli anni 50 ad oggi è più che triplicata(si è passati dal 3% di territorio urbanizzato al 10%) e in città come Milano e Napoli si è andati, nello stesso periodo ben oltre, passando dal 10 al 40% del proprio territorio urbanizzato. In poco più di 50 anni, nelle 14 aree metropolitane italiane sono stati convertiti ad usi urbani circa 3500 kmq di Suolo, un’area di ...