Gioco d' azzardo | spray nasale contro la ludopatia

Spray nasale contro la dipendenza da Gioco d'azzardo : La scienza medica ha già verificato l'efficacia del naloxone (un farmaco di sintesi) nella cura della dipendenza da oppiacei come eroina, cocaina e oppio, grazie alla sua efficacia nel bloccare la ...

I cinesi vanno pazzi per il Gioco d’azzardo. A Campione d’Italia aprono il loro casinò : Rien ne va plus. I giochi sono fatti. Se tutto va bene, o male dipende dai punti di vista, questa bella villa rosa di inizio ’900 in riva al Ceresio sarà presto Dragon Casino, il primo casinò interamente dedicato alla clientela cinese. Abbandonata da anni - oggi la si definisce eufemisticamente un magazzino - porte sprangate, persiane serrate, Vill...

Uno spray nasale contro il Gioco d'azzardo : Metà del gruppo riceverà naloxone, l'altra metà un placebo, in quella che è già considerata la prima sperimentazione al mondo di uno spray contro la dipendenza da gioco d'azzardo. Una buona base. ...

E.R. - via libera a Piano da 3 - 7 mln contro Gioco d'azzardo : Bologna, 6 gen. (askanews) Ancor più prevenzione, avvicinando le persone a rischio e le loro famiglie ai servizi sanitari, sostenendo progetti e iniziative con ragazzi e studenti e tutelando i luoghi ...

Marche - approvato schema convenzione con CNR sul Gioco d'azzardo : Roma, 28 dic. (askanews) Con l'obiettivo di conoscere e contrastare meglio il fenomeno del gioco d'azzardo, la Giunta regionale delle Marche, riunita questa mattina, ha approvato lo schema di ...

Consiglio regionale Piemonte : ok piano contrasto Gioco d'azzardo : Torino, 27 dic. (askanews) Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il piano integrato delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del gioco d'azzardo patologico. La ...

"Sono diventato un malato di Gioco d'azzardo a causa di un videoGioco che non mi dava nulla in cambio" : Videogiochi e gioco d'azzardo. Un argomento molto attuale e decisamente caldo di cui si discute con insistenza in ambiti e situazioni diverse. Si parla di loot box e si parla di skin ma spesso ci si dimentica dei casi reali, delle persone che non riescono a resistere ai modelli di monetizzazione proposti da alcuni videogiochi.La storia di nothing024 fa indubbiamente riflettere. È una storia delicata, di un uomo che è consapevole di essere malato ...

Azzardo : il Gioco sporco del PD sulle slot : di MoVimento 5 Stelle Ci risiamo. Sull'Azzardo il Governo fa il gioco delle 3 carte, da una parte annuncia urbi et orbi la riduzione delle slot (non toccando colpevolmente le più tecnologiche e ancora più pericolose Vlt-Videolottery e l'Azzardo online e mettendo ancora a repentaglio leggi regionali virtuose come quelle di Piemonte ed Emilia Romagna), poi nella legge di stabilità approva in Commissione Finanze un emendamento dei deputati Pd ...

Gioco d'azzardo in Trentino : Ogni euro bruciato nel tentare la sorte in Slot, Vlt, Online, Gratta e Vinci è denaro sottratto all'economia sana e produttiva "e questo, oltre ad alimentare nostra crisi economica, genera una vera e ...

Ok al piano della Basilicata contro il Gioco d'azzardo patologico : Roma, 15 dic. (askanews) Il 6 dicembre scorso si è riunito l'Osservatorio Nazionale gioco d'azzardo che ha esaminato i Piani d'Azione presentati dalle Regioni in materia di gioco d'azzardo patologico, ...

La febbre da Gioco d'azzardo : A giocare, giocano tutti. A qualsiasi ora del giorno e della notte. Nelle ricevitorie, nelle sale scommesse, alle videolotterie, con il gratta e vinci, le cartoline, i numeri, on line, in centri ...

Gioco d'azzardo - l'assessore Rixi : "Confronto con operatori e territorio necessario per arrivare a efficace regolamentazione del settore e ... : Si è svolta oggi in Regione Liguria la prima riunione con gli operatori commerciali, i rappresentanti di categoria ed Anci del tavolo di riforma del Gioco lecito, convocato dall'assessore regionale ...

Secondo la commissione della Nuova Zelanda le loot box non sono Gioco d'azzardo : Il finale di questo 2017 ha avuto come protagonista la ormai famosa vicenda delle loot box e microtransazioni, una vicenda che ha visto alcuni paesi intraprendere una vera e propria indagine per capire se le casse premio, presenti in vari giochi, possano essere accostate al gioco d'azzardo. Alcune commissioni di vari paesi preposte alla regolamentazione del gioco d'azzardo si sono già espresse in merito, ad esempio in UK o in Danimarca, ora ...