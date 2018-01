Fornero | Salvini insiste | “La legge sulla pensioni sarà la prima cosa che cancelleremo se

Pensioni : riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 Video : Adesso che siamo entrati nel pieno della campagna elettorale, tutte le compagini politiche che cercano di vincere le elezioni e sostituire il Pd alla guida della nazione parlano di abolire la Legge Fornero. Si tratta dell’ultima riforma Pensionistica di cui si ha memoria ed è quella alla quale tutti gli italiani attribuiscono molti dei problemi previdenziali. Lega e M5S per esempio parlano di cancellare definitivamente la Legge Fornero e di ...

Pensioni : riforme Salvini o Di Maio? Stop Fornero e dentro quota 100 e 41 : Adesso che siamo entrati nel pieno della campagna elettorale, tutte le compagini politiche che cercano di vincere le elezioni e sostituire il Pd alla guida della nazione parlano di abolire la Legge Fornero. Si tratta dell’ultima riforma Pensionistica di cui si ha memoria ed è quella alla quale tutti gli italiani attribuiscono molti dei problemi previdenziali. Lega e M5S per esempio parlano di cancellare definitivamente la Legge Fornero e di ...

Il Centrodestra smentisce Silvio "Fornero azzerata". Vince Salvini Raggiunta l'intesa sul programma : "Azzeramento della Legge fornero e nuova riforma previdenziale". Ecco quanto è scritto nero su bianco nel programma finale del Centrodestra messo a punto dal tavolo dei quattro partiti della coalizione sul tema che in questi giorni ha contrapposto Silvio Berlusconi e Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

«Fornero? Sbagliato abolirla» : Berlusconi smentisce Salvini : ROMA. Silvio Berlusconi, anche dagli schermi di Porta a Porta, di cui è stato ospite ieri, non rinuncia a smarcarsi dalla Lega di Matteo Salvini. Soprattutto su un argomento: la riforma...

Pensioni - Berlusconi a Salvini : "Via legge Fornero? No - alcune cose vanno tenute" : Così il leader di Forza Italia: "L'età media sale e quindi è corretto che salga anche l'età della pensione". Poi annuncia una riforma fiscale: "La flat tax è al 23% ma l'obiettivo è quello di arrivare sotto il 20%". Bocciata l'ipotesi delle larghe intese

Pensioni - scontro Salvini-Berlusconi. Forza Italia difende la legge Fornero : La foglia di fico si chiama programma comune. Consta di due dense paginette suddivise in dieci argomenti che il «tavolo degli esperti» ieri ha trasmesso ai leader del centrodestra. I quali sposteranno qualche virgola, tanto per far vedere chi comanda, e poi metteranno in calce la firma, ciascuno a casa propria, senza cerimonie pubbliche, il minimo ...

Pensioni - Salvini insiste : 'La legge Fornero va azzerata' : "E' importante passare dalle parole ai fatti, ho chiesto a Silvio Berlusconi l'impegno sulla legge Fornero, che va azzerata e cancellata". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Quinta ...

Pensioni 2018 : Fornero contro Matteo Salvini : porterà l’Italia al suicidio Video : Le ultime novita' sulla riforma delle #Pensioni all’11 gennaio 2018 ruotano intorno alla campagna elettorale, ed uno dei punti di forza è proprio il tema del comparto Pensionistico. La Lega ed il M5S hanno fatto come punto cardine del loro programma l’abolizione della famigerata Legge Fornero, soprattutto Salvini che la considera una riforma pessima in cui nulla può essere salvato. Se salira' al Governo, promette, ora che la coalizione con ...

Il centrodestra litiga sulla Fornero. Salvini : “Da abolire”. Berlusconi : “Alcune cose vanno tenute” : Dopo lo scontro sui vaccini, il centrodestra litiga sulla legge Fornero. «Abbiamo approfondito l’argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l’età per andare in pensione» ha ribadito Silvio Berlusconi intervenendo a Porta a Porta. Un messaggio chiaro a Salvini che invece si è sempre detto contrario alla legge nella ...

Salvini : la Fornero va cancellata con Berlusconi troveremo intesa : 'La Legge Fornero è sbagliata e va cancellata'. Così il leader della Lega Matteo Salvini, a Circo Massimo su Radio Capital, dicendosi però ottimista sulla possibilità di trovare un'intesa con ...