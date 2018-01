Fiorentina | tutti pazzi per Babacar | sei squadre sul senegalese

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Ci manca un centrale - lo sanno tutti”. Pioli : “Potevamo vincere”. : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Ci manca un centrale, lo sanno tutti”. Pioli: “Potevamo vincere”. Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Al termine del match del Franchi Fiorentina-Inter, il tecnico dei nerazzurri, Spalletti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Fiorentina-Inter, PARLA Spalletti ...

Antognoni spaventa la Fiorentina : 'Chiesa via? Piace a tutti - non si sa mai' : Giancarlo Antognoni, ex giocatore e club manager della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Napoli : 'Questo calo del Napoli è solo di risultati nelle ultime gare, ma il gioco è sempre brillante e temibile. Veniamo qui timorosi ma speranzosi di poter fare il ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : sedicesima giornata. Napoli con la Fiorentina per tornare in testa - SPAL-Verona un assaggio di salvezza - Benevento a Udine : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Fiorentina Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale della sedicesima giornata di Serie A. Seguiremo insieme le tre partite del pomeriggio, tra cui spicca il match del San Paolo fra Napoli e Fiorentina. La SPAL ospita il Verona in un match dal sapore di salvezza, mentre il Benevento va a Udine per provare a muovere ulteriormente la classifica dopo lo storico primo punto in A ottenuto contro ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Fiorentina : tutti a disposizione - tranne... Quote e ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Fiorentina: Quote e ultime novità live sulle due compagini in campo. Sarri deve ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila contro Juventus e Feyenoord.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 08:58:00 GMT)

Lazio - Tare torna sul rigore dato al 94' alla Fiorentina : 'Var uguale per tutti' : La rabbia il giorno dopo non si placa. Quel rigore fischiato dall'arbitro Massa nel recupero della sfida contro la Fiorentina non va giù alla Lazio e a Igli Tare. Il club si sente penalizzato e twitta:...

LIVE Serie A (19 novembre) in DIRETTA : tutti i risultati in tempo reale - i gol e la classifica. Sampdoria-Juventus 3-2 - SPAL-Fiorentina 1-1 - Torino-Chievo 1-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale della tredicesima giornata di Serie A. Seguiremo insieme tutte le partite del pomeriggio, tra cui spicca il match tra Juventus e Sampdoria. In campo anche Fiorentina e Torino, impegnate rispettivamente contro SPAL e Chievo. Restate quindi con noi per rimanere aggiornati minuto per minuto su tutte le partite in programma. Appuntamento alle 15.00 per il calcio di inizio. Buon divertimento con ...

Calciomercato Fiorentina - shopping in Argentina per Corvino : tutti i nomi sul taccuino : Calciomercato Fiorentina – Nel weekend tornerà in campionato con la 13^ giornata di Serie A. La Fiorentina sarà impegnata a Ferrara sul campo della Spal. I viola proveranno a riscattare il ko rimediato in casa contro la Roma prima della sosta. Intanto la società pensa già al futuro. In particolare il dg Pantaleo Corvino avrebbe messo nel mirino diversi nomi per il futuro che militano in Argentina. Per l’attacco sono due i profili che ...

Fiorentina - tutti pazzi per Federico Chiesa : anche il PSG piomba sul giovane talento : Fiorentina, tutti pazzi per Federico Chiesa: anche il PSG piomba sul giovane talento Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Fiorentina, Federico Chiesa- La Fiorentina, in questi giorni, sta discutendo il rinnovo contrattuale con l’entourage di Federico Chiesa. Il talentuoso giovane calciatore, in questo primo scorcio di stagione, è stato ...

LIVE Serie A - tutti i risultati e i gol in DIRETTA : dodicesima giornata. Juventus-Benevento 2-1 - Cuadrado raddoppia - Fiorentina-Roma 2-4 - poker di Perotti - Chievo-Napoli 0-0 - i risultati finali : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fiorentina-Roma CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Chievo-Napoli CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-TORINO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della dodicesima giornata di Serie A. Un pomeriggio intenso quello che ci aspetta che avrà il suo anticipo nel match di San Siro tra Inter e Torino delle 12.30 a dare il via allo spettacolo. La capolista Napoli ...

