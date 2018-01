FEDERICA BRIGNONE | SOFIA GOGGIA e NADIA FANCHINI Storica tripletta nella discesa | la

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a FEDERICA BRIGNONE e Nadia Fanchini : Dopo la vittoria di Federica Brignone nel supergigante di ieri, domenica mattina la sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim , terza prova della Coppa del mondo di sci. In Austria, Goggia ha concluso la discesa libera in 1 The post Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e Nadia Fanchini appeared first on Il Post.

Sci - FEDERICA BRIGNONE vince il SuperG in Austria : “È dedicata a Elena Fanchini” : “Questa vittoria è dedicata a lei”. Federica Brignone dedica il suo successo nel SuperG Austriaco di Bad Kleinkirchheim alla compagna di squadra Elena Fanchini che venerdì ha annunciato il suo momentaneo ritiro dalle competizioni per curare un tumore. Per la campionessa azzurra, in uno stato di forma eccellente in vista delle Olimpiadi in Corea del Sud, è la settima vittoria in carriera, la seconda solo in questa stagione dopo il ...