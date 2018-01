Famiglia intossicata da monossido di carbonio/ Alessandria - 3 morti a Vignole : uccisi nel sonno o davanti a tv : Famiglia intossicata da monossido di carbonio , tre morti a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria : fatale un malfunzionamento della caldaia a metano. uccisi nel sonno o davanti alla tv(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:33:00 GMT)

Il monossido di carbonio uccide ancora : una Famiglia di 3 persone muore intossicata in provincia di Alessandria : Tre persone sono morte a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria , probabilmente a causa di una intossicazione da monossido di carbonio . Secondo le prime informazioni, si tratta di marito, moglie e figlio maggiorenne. L'allarme è scattato nel pomeriggio, ma il decesso potrebbe risalire alla scorsa notte. Sul posto con i vigili del fuoco stanno operando i carabinieri. È intervenuto anche il 118.A dare l'allarme al numero unico ...

