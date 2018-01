Esplosione Sesto San Giovanni | improvviso nuovo crollo di intonaco e detriti

Esplosione in un edificio a Sesto San Giovanni : L'Esplosione avvenuta stamattina in due appartamenti a Sesto San Giovanni ha provocato sei feriti. E' accaduto intorno alle ore 5.

Esplosione Sesto San Giovanni (MI) : 18 sfollati e 12 famiglie coinvolte : “Grave Esplosione alle 5 di mattina in Via Villoresi a causa di una presumibile fuga di gas. 6 feriti fortunatamente non gravi, 18 sfollati, 12 famiglie coinvolte. Ci stiamo attivando immediatamente per sistemare in maniera adeguata le persone coinvolte. Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla polizia locale, ai tecnici per essere intervenuti con grande rapidità e professionalità“: lo rende noto in ...

