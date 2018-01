Tre persone, due in condizioni molto gravi, sono rimaste ustionate in un' Esplosione verificatasi nel kartodromo di Rozzano (MI). Sono tutti ricoverati in rianimazione. In base alle prime informazioni, lo scoppio si sarebbe verificato nella caldaia esterna dell'abitazione del custode. I feriti sono lui e un suo amico e il barista dell'impianto.(Di domenica 14 gennaio 2018)

