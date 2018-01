: Equitalia non paga i debiti. Studio di avvocati le pignora tutti i mobili - francogarna : Equitalia non paga i debiti. Studio di avvocati le pignora tutti i mobili - alvisemascolo : Grazie al CAZZARO... Corriere del Mezzogiorno: Fanno pignorare i mobili di Equitalia, gli avvocati: «Non è per i so… - LinoToma : -

(Di domenica 14 gennaio 2018) A volte i lupi diventano agnelli. E si trovano dalla parte dei deboli. È successo anche all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'ufficio che ha rimpiazzato al defunta (solo a voce)che alcuni giorni fa ha subito ilmento deidella sua sedein via Grezar a Roma. Come spiega il Tempo oggi in edicola, infatti, lolegale Lallo di Napoli vantava un credito da 7mila euro dal Fisco. Dopo aver vinto alcune cause (ben 14) contro l'ente di riscossione, infatti,on avrebbe versato il dovuto disposto dal giudice aglidei ricorrenti. I treerano riusciti sempre a farla spuntare ai loro assistiti, ottenendo la cancellazione delle cartelle esattoriali contestate e ilmento da parte del Fisco delle spese legali. La cancellazione sarebbe arrivata, ma i bonifici no. E così lolegale ha fatto ricorso contro ...